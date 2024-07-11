Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine savcı karşısına çıkan Dursun Özbek'in ifadesi ortaya çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin 6 Kasım 2023 ve 27 Şubat'ta yaptığı açıklamalara yönelik şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. "İnsanları provoke etmeyin, bunlar FETÖ, PKK taktikleridir, siz de yapıyorsunuz, yapmayın" sözleri sorulan Özbek, ifadesinde "Ben ortamı sakinleştirmek için itidal çağrısında bulundum. Yoksa Fenerbahçe Kulübü'ne FETÖ, PKK yakıştırması yapmam akla uygun değildir" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hakkında yapılan şikayete ilişkin savcılığa ifade vermişti. Özbek'in ifadesi ortaya çıktı.

"FENERBAHÇE'YE FETÖ - PKK YAKIŞTIRMASI YAPMADIM"

Dursun Özbek, bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek, "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Özbek'e "İnsanları provoke etmeyin, bunlar FETÖ, PKK taktikleridir, siz de yapıyorsunuz, yapmayın" sözleri soruldu.

Dursun Özbek, bu soru üzerine, "İki kulüp de 100 yılı aşkın tarihe sahiptir. Bu süreç içerisinde iki kulüp arasında atışmalar olmuştur. Ancak futbol ortamında bu atışmalar insanları provoke edebilecek düzeye gelebiliyor, provokasyon da FETÖ ve PKK'nin işidir. Ben ortamı sakinleştirmek için itidal çağrısında bulundum. Yoksa Fenerbahçe Kulübü'ne FETÖ, PKK yakıştırması yapmam akla uygun değildir. Kaldı ki ben açıklamalarımda kendilerinin adını da kullanmadım, neden üstlerine alındılar anlayamadım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine savcı karşısına çıkan Dursun Özbek'in ifadesi ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Spor Kulübü, Dursun Özbek'in 6 Kasım 2023 ve 27 Şubat'ta yaptığı açıklamaların ardından Özbek hakkında şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Özbek, bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Dursun Özbek Galatasaray Fenerbahçe 6 Kasım PKK Futbol Hukuk 3.Sayfa Spor Haberler

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

 Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

 Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Bakmadan Geçme

12 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı! 12 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni! 11-12 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Barış Alper Yılmaz Hafsanur Sancaktutan sevgili mi? 11-12 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Hababam Sınıfı Merhaba filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Merhaba filmi ne zaman, nerede çekildi? Bizans Oyunları: Geym Of Bizans filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizans Oyunları: Geym Of Bizans filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Organize İşler Sazan Sarmalı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Organize İşler Sazan Sarmalı filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Milyoner Aile yarışması ne? Milyoner Aile yarışması hangi kanalda, ne zaman başlayacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! Giorgia Meloni kimdir? Meloni kaç yaşında, nereli? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti

Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title