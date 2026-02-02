Haberler

Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz

Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

  • Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Alvarez, Guendouzi, Asensio, Talisca, Musaba ve En-Nesyri yer alıyor.
  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek.
  • Maç, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara, Keita, Show, Linetty, Can, Rivas, Petkovic.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Alvarez, Guendouzi, Asensio, Talisca, Musaba, En-Nesyri.

