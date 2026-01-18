Haberler

Canlı anlatım: Alanya'da Fenerbahçe'ye şok

Canlı anlatım: Alanya'da Fenerbahçe'ye şok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmada Alanyaspor, 1-0 önde.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, Ruan, Efecan, Hwang, Ogundu.

Fenerbahçe : Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Kerem, Musaba, Asensio, Talisca.

CANLI ANL A TIM:

3' GOOOLLL! Alanyaspor maçın başında öne geçti. Harika bir gol!

2' Fenerbahçe'de İsmail, Efecan ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Kasımpaşa ve Eyüpspora kafayı takacağınıza Başkanı fanatik fenerli fener kongre üyesi Alanya spora bakın.. Hagi niye yok soğuk algınlığı :)

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan polat:

Mgk bizi kendinizle karıştırmayın biz sizin gibi hile hurda bilmeyiz . FENERBAHÇE ile alanyaspor maçlarına bir bak het sezon mutlaka FENERBAHÇEDEN puan almıştır alanyaspor . Ayrıca acın halen geçmemiş herhalde krem istermisin hahaha

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFAKIR VATANDAS:

2026 nın golü olmaya aday muhteşemdi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı

Yoğun kar yağışında nefes kesen son: Rakibini 90+1'de yıktılar
Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi

Adada bir tam gün kalabildiler! Alman askerleri Grönland'a veda etti
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı

Yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı

Yoğun kar yağışında nefes kesen son: Rakibini 90+1'de yıktılar
Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi

Adada bir tam gün kalabildiler! Alman askerleri Grönland'a veda etti
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi