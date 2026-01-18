Canlı anlatım: Alanya'da Fenerbahçe'ye şok
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, Ruan, Efecan, Hwang, Ogundu.
Fenerbahçe : Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Kerem, Musaba, Asensio, Talisca.
CANLI ANL A TIM:
3' GOOOLLL! Alanyaspor maçın başında öne geçti. Harika bir gol!
2' Fenerbahçe'de İsmail, Efecan ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.