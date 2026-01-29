Fenerbahçe'nin FCSB maçı 11'inde sürpriz
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında FCSB ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio yedek kulübesinde yer alırken, Youssef En-Nesyri karşılaşmaya 11'de başlayacak.
- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşılaşacak.
- Fenerbahçe'nin FCSB maçı için ilk 11'inde Ederson, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, Fred, İsmail, Nene, Talisca, Kerem ve En Nesyri yer alıyor.
- Fenerbahçe'nin FCSB maçı TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
MAÇ SAAT 23.00'TE
National Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic'in yöneteceği 90 dakikada Nikola Brovic ve Bosko Bozovic yardımcı hakem olarak görev alacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lıxandru, Mıculescu, Olaru, Politic, Thiam.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, Fred, İsmail, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.