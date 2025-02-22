Fenerbahçe'nin eski yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Martin Skrtel, Galatasaray derbisiyle ilgili paylaşım yaptı.

"PAZARTESİ..."

24 Şubat'ta oynanacak deri öncesinde Henry Onyekuru ile olan bir fotoğrafını paylaşan Skrtel, "Pazartesi..." notunu düştü. Sarı-lacivertli taraftarlar, Skrtel'in paylaşımını kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.

İşte o paylaşım;