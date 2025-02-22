Fenerbahçe'nin eski yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Martin Skrtel, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği derbi öncesi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 24 Şubat'ta oynanacak derbi öncesi Henry Onyekuru ile olan bir fotoğrafını 'Pazartesi...' notuyla paylaşan Skrtel, sarı-lacivertli taraftarların beğenisini topladı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Martin Skrtel, Galatasaray derbisiyle ilgili paylaşım yaptı.
"PAZARTESİ..."
24 Şubat'ta oynanacak deri öncesinde Henry Onyekuru ile olan bir fotoğrafını paylaşan Skrtel, "Pazartesi..." notunu düştü. Sarı-lacivertli taraftarlar, Skrtel'in paylaşımını kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.
İşte o paylaşım;