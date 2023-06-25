Erol Bilecik'ten Aziz Yıldırım'a borç yanıtı

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, eski başkan Aziz Yıldırım'ın iddialarına yanıt vererek, kulübün borç tablosunu açıkladı. Bilecik'in paylaştığı belgeye göre; Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'nin toplam borcu 611 milyon 585 bin euro olarak kayıtlara geçti. Bilecik ayrıca borcun Ali Koç döneminde 386 milyon euroya indiğini belirtti.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, eski başkan Aziz Yıldırım'ın iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Erol Bilecik, "Sayın Aziz Yıldırım'ı gerçekleri görmeye davet ediyorum!" notuyla yaptığı paylaşımda, sarı-lacivertlilerin Aziz Yıldırım dönemindeki borç tablosunu yayımladı.

Bilecik'in paylaştığı belgeye göre; Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'nin toplam borcu 611 milyon 585 bin euro olarak kayıtlara geçti. Erol Bilecik'in paylaştığı belgede de; Fenerbahçe'nin borcunun Ali Koç döneminde 386 milyon euroya indiği belirtildi.

"GERÇEKLERİ GÖRMEYE DEVAM EDİYORUM"

Bilecik'in "Sayın Aziz Yıldırım'ı gerçekleri görmeye davet ediyorum" başlığı ile yaptığı açıklama şöyle:

"Kulübümüzün eski başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın mali konularda şahsımın ve geçmiş dönem değerli yöneticimizin ismini geçirerek yaptığı açıklamaları üzüntüyle izledim. Mayıs '18 döneminde göreve geldiğimizde mali raporlarımız uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanıyor ve konsolide edilmiyordu. Bağımsız denetim ise sadece kanunen mecburi olan Futbol A.Ş. bünyesinde yapılıyordu. Özetle, üyelerimize mali konularda gerekli bilgiler verilmediği gibi gerekli kriterlerde raporlanmıyordu ve bunu denetleyen bağımsız bir kurum da yoktu. Aşağıdaki görüntüde izleyeceğiniz üzere bağımsız denetim firması Ernst&Young (EY) tarafından yapılan; Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla sona eren yıla ilişkin konsolide finansal tabloları ve Bağımsız Denetçi raporunda netleşen borç tablosunu aşağıda detaylı inceleyebilirsiniz.

Özetle

Kısa vadeli yükümlülükler: 1.203.832.512 TL

Uzun vadeli yükümlülükler: 1.980.327.258 TL

Toplam yükümlülükler: 3.184.159.770 TL

31.05.2018 Euro kuru 5.2064

Toplam yükümlülükler: 611.585.696 Euro

Değerli Fenerbahçeliler, rakamlar yalan söylemez! 612 milyon Euro'yu sizlere paylaştım. Aynı denetim disiplini ile her türlü olumsuz koşula rağmen, bu borç 31 Aralık 2022 tarihinde 386 milyon Euro'ya indirilmiştir."