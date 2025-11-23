Fenerbahçe maçının ardından / Haber eklendi

SÜPER Lig'in 13'üncü haftasında Çaykur Rizespor evinde konuk ettiği Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmayı değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Maça iyi hazırlanmıştık. Maçta Fenerbahçe'yi önde karşılayarak, dönem dönem kompakt durmamız gereken anların da olacağını bilerek, ilk önce savunma kısmında planımız bunlardı. Önde baskı ilk planımızdı. İlk 15 dakika özellikle bunu iyi uyguladık, daha sonra da dönem dönem kompakt savunmayla yardımlaşarak, alanları kapatarak Fenerbahçe'nin pozisyon bulmasını engellemeye çalıştık. Ofansta ise Fenerbahçe'nin özellikle kanat baskılarını paslarla geçip üçüncü bölgeye gitmeyi ve kompakt durduğumuz anlarda kazanacağımız toplarla Fenerbahçe kalesine baskı düzenlemekti. Fenerbahçe'nin ilk yarıda topa hakim olduğu anlar oldu ama ilk 55 dakika planımızın dışında sahada hiçbir şey olmadı. Yalnızca Kerem'in çok tehlikeli bir şutu vardı. 2-0'dan sonra oyunun basit kısmını unutup kolay top kayıpları yapmaya, pasın en iyisini aramaya ve futbolun ofansif anlamda ciddiyetten uzaklaşmaya başladık. Devre arasında bunları konuştuk ve ikinci yarıya takımım iyi başladık, üçüncü golü de bulabilirdik. Maalesef 55-65 arası 10 dakikada üç gol yedik. İkinci golden hemen sonra kırmızı kart gördük ve bizim için iyi giden maç bir anda tersine döndü. 2-2 iken Alikulov'la 5-3-1'e dönmeyi düşündüm ama o oyuna giremeden üçüncü gol geldi. Bu kez 3-4-2'ye döndük. Üçüncü ve dördüncü gol arasında oyunu biraz dengeledik ama 10 kişiyle bu diziliş çok riskliydi ve iki kötü gol daha yiyerek maçı kaybettik. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Daha iyisini yapabilir miydik, kesinlikle yapabilirdik. 2-0'dan sonra topun değerini daha iyi bilip maçı bitirecek hamleyi cezayı kesebilirdik ama 10 dakikada maçın rengi değişti. 55 dakika oynadığımız oyundan veriler alıp o 10 dakikada nasıl dağıldığımızın özeleştirisini yapacağız. Takımımdan genel anlamda büyük bir şikayetim yok, sadece skor için üzgünüm. Fenerbahçe'yi tebrik ederim" dedi.

Maçın hakeminin performansına yönelik soruyu yanıtlayan Palut, "Açıkçası ben pozisyonları bir daha seyretmedim ama ikinci sarı kart bana biraz ağır geldi. İlk sarı kart itirazdı. İkinci sarı kart ise umut vadeden atak açısından bakıldığında bizim kalemize çok uzaktı faulün oluş yeri. Ama bir daha seyretmedim, şimdi ne söylesem doğru olmaz. Şunu çok hissettim: Samet'in ikinci mücadelesinden sonra, sarı kartı varken bir faul pozisyonu olduğunda hakem bunu kafasına taktı sanki. Orada "Acaba vermem mi gerekirdi?" diye düşündü gibi geldi bana. Tekrar diyorum, seyretmedim ama bence umut vadeden atak için çok uzaktı ve göstermemesi gerekiyordu diye kenardan hissettim. Onun itirazını yaptım. Yine söylüyorum, pozisyonları bir daha izlemem gerekiyor. 2-0'dan sonra hakemin takdir haklarını biraz bizden uzaklaştırarak kullandığını gördüm. Ama saha içindeki gerginlikler, münakaşalar, kenarla olan konuşmalar bunların hepsi futbolda olağan şeyler ve sahada kaldı. Hakem yönetimiyle ilgili net bir fikre ancak tekrar izledikten sonra sahip olabilirim" diye konuştu.

TEDESCO: BU ÇOK NET BİR ŞEKİLDE BÜTÜN TAKIM ALMIŞ OLDUĞU BİR GALİBİYET

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenco Tedesco maç değerlendirmesinde, "Futbolda mutlu olmak için çok küçük anlara bile sahip değilsinizdir. En fazla bugünkü galibiyetin 1-2 saatlik keyfini çıkarabilirim. Çünkü zor bir maç oynadık. İyi bir rakibe, iyi futbol oynayan bir takıma karşı oynadık. Teknik direktörleri de takımını bu maça çok iyi hazırlamıştı. Dolayısıyla maçı çevirebilmek için enerji sarf etmemiz gerekti. Devre arasında şunu konuştuk: Özgüvenli olmamız gerektiğini, kendi oyunumuza inanmamız gerektiğini, aynı zamanda bir gol atarsak bu maçı çevirebileceğimizi daha agresif olmamız gerektiğini konuştuk ki takım bunları da ikinci yarı sahaya yansıttı. Bu çok net bir şekilde bütün takımın almış olduğu bir galibiyet. Takım içerisinde ilk ve son oyuncuya kadar çok güzel bir enerji var. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

'GÜÇLÜ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK'

Güçlü rakibe karşı oynadıklarını söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, "Böyle bir rakip bekliyordum çünkü ben onların son oynadıkları maçları izlemiştim. Özellikle büyük takımlara karşı oynadıkları maçları izlemiştim ki o maçların hepsinde iyi bir oyun sergilemişlerdir. Aynı zamanda bize karşı oynarken de kaybedecek hiçbir şeyleri yok, dolayısıyla çok özgür bir şekilde oynayabiliyorlar. Merkezde çok güçlü ve teknik oyuncuları var. Özellikle 6 numara Papa'nın kolayca ve sürekli top isteyen bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. 2 ve 8 numaraları bence değerli oyuncular. Forvet oyuncuları hem bağlantıya gelen hem de arkaya koşu yapan oyuncular ama benim için bu takımın anahtar oyuncuları bekleri. Çünkü hem Şahin, hem Hojer oyun kurulumuna katkı sağlayan bek oyuncuları. Dolayısıyla güçlü bir takıma karşı oynadık ve baskı yapıyorlardı. Bütün bunlara aslında biz hazırlanmıştık ama duygu farklıdır. Baktığımız zaman ilk şutta 1-0 geriye düştük, ikincide 2-0 geriye düştük. Tabii böyle olduğu zaman durum zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.