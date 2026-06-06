Fenerbahçe kongresinde gergin anlar: Polis müdahalesi

Haber/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı gergin başladı. Klüp başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi destekçilerinin Fenerium alt bloklarında yer alma çabası sırasında taraflardan bazıları birbirine yabancı madde attı. Araya polis girdi, gerginliğin büyümesi önlendi. Divan Başkanlığına seçilen Şekip Mosturoğlu da birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Mosturoğlu, "Kulübümüz, maalesef çok sık aralıklarla seçimli genel kurullar icra etmek zorunda kalıyor. Açıkça ifade etmek gerekir ki; her bir seçim süreci kulübümüzün kaynaklarını ve enerjisini harcıyor. Camiamız her seçimde adaylar ekseninde bölünüyor ve bu ayrışma, en büyük gücümüz olan birlik ve beraberliğimizi olumsuz yönde etkiliyor" dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde başladı. Genel Kurula katılma hakkı olan 44.741 üyenin oy kullanabileceği toplantının başlangıç saatlerinde bir gerginlik yaşandı. Klüp başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi destekçilerinin Fenerium alt bloklarında yer alma çabası sırasında taraflardan bazıları birbirine yabancı madde attı. Araya polis girdi, gerginliğin büyümesi önlendi. Taraflar farklı tribünlere yönlendirildi. Ardandan yapılan oylamada Divan Başkanlığına Şekip Mosturoğlu seçildi. Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Mosturoğlu, "Kulübümüz, maalesef çok sık aralıklarla seçimli genel kurullar icra etmek zorunda kalıyor. Açıkça ifade etmek gerekir ki; her bir seçim süreci kulübümüzün kaynaklarını ve enerjisini harcıyor. Camiamız her seçimde adaylar ekseninde bölünüyor ve bu ayrışma, en büyük gücümüz olan birlik ve beraberliğimizi olumsuz yönde etkiliyor" dedi. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun kongrede yaptığı konuşma şöyle:

"Değerli Genel Kurul Üyelerimiz, saygıdeğer hazirun, Başkanımız Sayın Sadettin Saran ile başkan adaylarımız Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi'nin ortak önergeleri; siz kıymetli üyelerimizin de takdirleriyle, bu tarihi genel kurulu yönetmek üzere müşterek bir iradeyle seçilmiş bulunuyoruz. Bizleri bu önemli ve tarihi göreve layık gördüğünüz için şahsım ve heyetim adına en derin şükranlarımı sunuyorum. Büyük Fenerbahçe ailesinin bir bireyi olarak, böylesine büyük bir güvene ve sevgiye layık görülmek, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirasımız olacaktır. Sağ olun, var olun!"

"DÜNYADA BİZE BENZEYEN HİÇBİR BÜYÜK KLÜP BU DENLİ SIK SEÇİM YAPMAZ"

Değerli Fenerbahçeliler, Kulübümüz, maalesef çok sık aralıklarla seçimli genel kurullar icra etmek zorunda kalıyor. Açıkça ifade etmek gerekir ki; her bir seçim süreci kulübümüzün kaynaklarını ve enerjisini harcıyor. Camiamız her seçimde adaylar ekseninde bölünüyor ve bu ayrışma, en büyük gücümüz olan birlik ve beraberliğimizi olumsuz yönde etkiliyor. Daha on ay önce bir seçimli olağanüstü genel kurul yapmıştık; bugün yine bir olağanüstü genel kurulla sandık başındayız. Önümüzdeki yıl ise bu defa olağan seçimli genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Dünyada bize benzeyen hiçbir büyük kulüp, bu denli sık seçim yapmaz, bu denli yoğun seçim süreçleri geçirmez. Bu noktada ortaya çıkması kaçınılmaz olan tüm olumsuzlukları gidermenin tek bir çaresi vardır sarsılmaz bir birlik ve beraberlik!

"TEK VÜCUT, TEK YÜREK OLMAK ZORUNDAYIZ"

Seçim çalışmaları bugün itibarıyla sona ermiştir. Yarın oylarımızı kullanacak ve sadece bir yıllık bir süre için Başkanımızı ve Yönetim Kurulumuzu seçeceğiz. Buradan hep birlikte görelim ve bilelim ki; sandıklar kapandığı ve seçim sonuçları açıklandığı andan itibaren, seçimin getirdiği rekabet tamamen bitmiştir. Önümüzdeki haziran ayına kadar tek vücut, tek yürek olmak zorundayız.

Seçime giren iki başkan adayımız var. Onlar birbirinin rakibi değildir! Onlar, Fenerbahçe'ye hizmet etmek için yarışan iki büyük Fenerbahçe taraftarıdır. Seçim sonuçları açıklandığı andan itibaren biri başkan olacak; diğeri ise tüm Fenerbahçe taraftarları gibi başkanın arkasında, onun gösterdiği istikamette, şampiyonluklar kazanmak için omuz omuza verilecek mücadeleye destek olacaktır.

"BİRBİRİMİZİ ASLA KIRMAYALIM"

Kıymetli renktaşlarım, bu bilinçle bugün yapılacak genel kurulda sizlerden ricam; birbirimizin rakibi değil, aynı arma ve aynı renkler için mücadele eden, birbirine omuz vermiş yol arkadaşları olduğumuzu bir saniye bile unutmamamızdır. Davranışlarımızı bu bilinçle şekillendirelim. Birbirimizi asla kırmayalım. Unutmayalım; biz sadece gönül verdiğimiz bu kulüp için dışarıdaki rakiplerimizle mücadele ederiz, kendi içimizde ise hep dost kalırız. Nitekim marşımızın o eşsiz mısralarında da dendiği gibi; 'Hiçbir kulüpte olmayan bu dostluk, yıllar yılı şampiyon olduk'. İşte bizi en iyi tarif eden ve şampiyonluklar için gelecek nesillere yol gösteren asıl parola budur!

Değerli üyelerimiz, bu kürsü herkese açıktır ve tamamen özgürdür. Karşılıklı saygı dairesinde, herkes düşüncelerini bu kürsüde hürce açıklayabilir; bunun garantisi biziz! Genel kurulumuzun tam bir demokrasi şöleni havasında geçmesi için Başkanımız Sayın Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu tarafından her türlü tedbir alınmıştır. Bu tedbirler, genel kurul süresince tavizsiz olarak uygulanacaktır. Şu anda bu genel kurulu ekranları başında büyük bir heyecanla izleyen milyonlarca taraftarımıza karşı da sorumlu olduğumuzu aklımızdan çıkarmayalım. Burada yaşanacak herhangi bir olumsuz durumun onları derinden üzeceğini ve bizlere duydukları güveni zedeleyeceğini asla unutmayalım.

Son olarak; her iki adaya ve delegasyonlarına, seçim hazırlıkları sırasında gösterdikleri yapıcı katkı ve sergiledikleri müşterek irade için teşekkürlerimi sunuyorum. Divan Heyetimiz, sandık ve seçim görevlilerimiz ve çalışan tüm personelimiz, seçimlerin adil ve şeffaf bir şekilde neticelenmesi için üstün bir gayret ortaya koymaktadır. Onlara da büyük Fenerbahçe camiası adına şükranlarımı sunuyorum.

Seçimlerin, kulübümüzün namusu olduğunun bilincindeyiz. Bize emanet edilen bu görevi, bu yüksek ahlak ve sorumluluk anlayışı içinde gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphe duymamasını rica ediyorum. Yapılacak seçimlerin ve ortaya çıkacak sonuçların şanlı Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Kaynak: ANKA