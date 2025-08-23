Fenerbahçe, Kocaelispor Karşısında Kadroda Dört Değişiklik Yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kocaelispor karşısında, Benfica maçına göre 11'de 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Benfica'ya karşı sahaya sürdüğü 11'de 4 değişikliğe gitti. Göztepe müsabakasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Mert Müldür, Sofyan Amrabat ve Sebastian Szymanski'nin yerine Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek ve Anderson Talisca yer aldı.

Nene ilk kez kadroda

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Dorgeles Nene ilk kez kadroya dahil oldu. Hafta içi yapılan antrenmanlarda takımla çalışan Malili futbolcu teknik heyet tarafından ilk lig maçı kadrosuna yazıldı.

İsmail Yüksek ilk kez 11'de

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Süper Lig'de 13'ü ilk 11 olmak üzere 20 maçta süre alan İsmail Yüksek, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. İsmail, bu sezon sadece UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Turu'nda Feyenoord ile Kadıköy'de oynanan maçta son dakikalarda şans buldu.

Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Göztepe mücadelesinde sakatlık yaşayan Cenk Tosun ile hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın tedavileri sürüyor. Bu isimlerin yanı sıra Rodrigo Becao ve kırmızı kart cezalısı Jayden Oosterwolde kadroda bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; İrfan Can Eğribayat, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Archie Brown, Fred, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Mert Müldür, Alexander Djiku, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Dorgeles Nene yedek başladı.

Alvarez tribünde

Fenerbahçe'nin önceki gün İstanbul'a getirttiği ve sözleşme imzaladığı Edson Alvarez, müsabaka için stadyuma geldi. 27 yaşındaki futbolcu karşılaşmayı tribünden takip etti.

Kadıköy kapalı gişe

Fenerbahçe - Kocaelispor karşılaşmasında Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi tribünleri de tıklım tıklım doldu. Sarı-lacivertlilerin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı Feyenoord ve Benfica maçlarında tribünleri dolduran ve takımlarının itici gücü olan taraftarlar, iç sahadaki ilk lig maçına da yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar ısınma bölümünde besteler söylerken, maçın başlama düdüğüyle birlikte takımlarına desteklerini sürdürdüler.

Yeşil-siyahlı takımın taraftarları da kendilerine ait bölümü doldurdu. Kocaelispor taraftarları için satışa çıkan 2 bin 250 bilet kısa sürede tükendi. - İSTANBUL