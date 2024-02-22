Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ve çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak. - İSTANBUL