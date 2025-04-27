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Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'a Destek Verdi

Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'a Destek Verdi
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Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan maç sonrası İrfan Can Eğribayat'a yapılan fiziki müdahale ve ağır hakaretlere karşı yazılı bir açıklama yaparak futbolcusunun yanındayız mesajı verdi.

Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'ne yanıt verdiği paylaşımında, "Ağır hakaretlere maruz kalan, maçın bitiş düdüğü ile birlikte rakip takımın futbolcusu tarafından fiziki müdahaleye uğrayan futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın sonuna kadar yanındayız" denildi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam Gaziantep spor ile oynadığımız karşılaşmada ağır hakaretlere maruz kalan, maçın bitiş düdüğü ile birlikte rakip takımın futbolcusu tarafından fiziki müdahaleye uğrayan futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın sonuna kadar yanındayız.

Maç sonunda yaşananlar sonrasında gereken düzeltmeyi yapıp gerçek duygularını hassasiyetle dile getiren futbolcumuzu, bugün kasten ve hadsizce yeniden hedef almaya çalışan bu yaklaşımın amacı ortadadır. Çirkin tavırlarıyla futbol sahalarında rakibe saygıyı yok sayanların ve bu durumu savunanların, spor ahlakından bahsetmeye hakkı olmadığını vurgularız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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