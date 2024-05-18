Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Göksel Çelik Beşiktaş'ı mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Göksel Çelik, Beşiktaş'ı 74-63 mağlup etti. Fenerbahçe Göksel Çelik, elde ettiği bu galibiyetle seride durumu 1-1 yaptı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Göksel Çelik, konuk olduğu Beşiktaş'ı 74-63 mağlup etti.

BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 24-15 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 45-33 üstün gitti.

Maçın 3. çeyreğini 62-49 önde bitiren Fenerbahçe Göksel Çelik, karşılaşmayı 74-63 kazandı.

Fenerbahçe Göksel Çelik, elde ettiği bu galibiyetle seride durumu 1-1 yaptı.

Ligde şampiyonu belirleyecek üçüncü ve son maç, 26 Mayıs Pazar günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat da maçı salonda takip etti.

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Beşiktaş Göksel Spor Güncel Haberler

Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

 Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

 Kamu personeli için yeni dönem! Fazla mesai ücreti yok, bunun yerine denkleştirme yapılacak

Kamu personeli için yeni dönem! Fazla mesai ücreti yok, bunun yerine denkleştirme yapılacak

 Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title