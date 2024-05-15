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Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, pas idmanı yaptı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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