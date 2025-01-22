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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha

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Galatasaray'ın gündeminde olan Milan Skriniar'ı imza için İstanbul'a getiren Fenerbahçe, ezeli rakibine bir transfer çalımı daha atmak için kollarını sıvadı. Sarı-lacivertliler, Cimbom'un bir süredir yakın temasta olduğu Lyon'un Gürcü yıldızı Georges Mikautadze de kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'ın gündeminde olan Milan Skriniar'ı imza için İstanbul'a getirerek ezeli rakibine transfer çalımı atan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların istediği bir başka isme daha göz dikti.

SKRINIAR FENERBAHÇE İÇİN GELDİ

Fenerbahçe, son olarak Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un uzun bir süredir kadrosuna katmak istediği Slovak stoper Milan Skriniar ile anlaşarak oyuncuyu İstanbul'a getirdi. 29 yaşındaki stoper, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan imzayı atacak.

Fenerbahçe, Galatasaray'a bir transfer çalımı daha

BONSERVİSİYLE ALINACAK

Fabrizio Romano'ya göre; Fenerbahçe, Skriniar'ı bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı. Öte yandan Galatasaray, bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan Slovak stoperi kiralamak istemiş ancak, Fransız ekibinin kiralık kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle transferi bitirememişti.

MOURINHO İKNA ETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Milan Skriniar'ı telefonla görüntülü arayarak sarı-lacivertlilere transferi için ikna etti. Tecrübeli teknik adam, yarın UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lyon karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında Skriniar transferiyle ilgili ""Ufak bir rolüm var. Asıl rol kulübün, sportif direktörümüz Mario Branco'nun Tüm görüşmeleri o yürüttü. Ben sadece Milan Skriniar'a Fenerbahçe'nin ne kadar büyük, Türkiye'de ne kadar adil bir lig olduğunu anlattım, İstanbul'un ne kadar güzel bir şehir olduğunu söyledim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha

MIKAUTADZEYİ DE İSTİYORLAR

Öte yandan Fransa basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe, Lyon'un Gürcü yıldızı Georges Mikautadze ile yakından ilgileniyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Mikautadze ile bir süredir yakın temasta olduğu biliniyordu.

Fenerbahçe, Galatasaray'a bir transfer çalımı daha

GÜRCÜ YILDIZIN SEZON PERFORMANSI

Georges Mikautadze, bu sezon Fransız ekibi ile toplamda 25 karşılaşmada forma giydi. Gürcü yıldız, söz konusu karşılaşmalarda takımına 8 gol, 1 asistlik bir skor katkısı sağladı. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Mikautadze'nin Lyon ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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