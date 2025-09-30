Fenerbahçe EuroLeague'de Sezonu Açıyor

FENERBAHÇE Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ilk haftasında yarın Paris Basketbol'u konuk edecek. Müsabaka öncesi Sarı-lacivertli basketbolculardan Onuralp Bitim, Mikael Jantunen ve Talen Horton-Tucker basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ülker Arena'da yarın oynanacak Paris Basketbol karşılaşması için heyecanlandığını söyleyen Onuralp Bitim, "Sezonun ilk EuroLeague maçına çıkacağım için çok heyecanlıyım. Göğsümüzde EuroLeague altın amblemiyle şampiyon bir takım olarak back to back yapmak için güzel bir şans var. Seyircimiz önünde oynamak bir lütuf. Onların desteğiyle elimizden geleni yapıp galibiyet almaya çalışacağız. Şunu söyleyebilirim, Euroleague için hem heyecanlı hem hazırız" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE BENİM İÇİN BİR TUTKU'

Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu bir kez daha vurgulayan genç ve başarılı oyuncu, "NBA'den kontratım varken göz sakatlığı yaşadım. Kendim ve ailemle ilgili vermem gereken karar oldu, Avrupa'ya döndüm. Yaşım genç olduğu için uzun vadedeki planlara odaklandım. Bunların en önemlisi Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe benim için bir tutku ve aşk. Her zaman oynamak istediğim, efsanesi olmak istediğim bir kulüp. Ben de Kadıköy doğumluyum. Olmam gereken yerdeyim" dedi.

TALEN HORTON-TUCKER: BURADA KİŞİSEL HEDEFİM EN İYİ OYUNCU OLMAK

Fenerbahçe'ye yeni transfer olan Amerikalı oyuncu Talen Horton-Tucker ise Sarı-lacivertli taraftarın karşısında ilk EuroLeague maçına çıkacağı için heyecanlı olduğunu belirterek hedefini şöyle açıkladı:

"Şehre alışmaya çalışıyorum. Saat farkına yeni alışıyorum. Takım arkadaşlarım ve organizasyon adaptasyon sürecinde çok yardımcı oluyorlar. Ev bulmama da yardımcı oldular. Her şey şu an iyi gidiyor. Burada kişisel hedefim en iyi oyuncu olmak."

Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki atmosferle ilgili düşüncelerini de paylaşan Talen Horton-Tucker, "İnanılmazdı. Avrupa'daki ilk tecrübemdi. Oynamayı çok istemiştim. Çok güzel bir atmosferdi, taraftarlar her şeyin içindeydi" dedi.

MIKAEL JANTUNEN: FENERBAHÇE'NİN EN İYİ SPOR KULÜPLERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU BİLİYORDUM

Paris Basketbol karşısında EuroLeague maçına çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren bir başka oyuncu Mikail Jantunen, "Takım arkadaşlarımla çalıştığım için çok mutluyum. EuroLeague için çok heyecanlıyım. Kazanmak için oynamak gerekiyor. Farklı beklentiler var ama kazanma zihniyeti her zaman aynıdır. Hazırlık sezonuna çok fazla katılamadığımız için halen öğrenmeye devam ediyoruz. Bu kadar yetenekli oyuncunun olması her şeyi kolaylaştırıyor. EuroLeague'de 2. yıl tecrübem başlıyor. Onun için de heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Kulübü'nü çok eskiden beri bildiğini kaydeden Mikael Jantunen, "Fenerbahçe'nin en iyi spor kulüplerinden biri olduğunu biliyordum. Çok büyük bir tarihi var. Küçükken bazı futbol maçlarını izliyordum. Muazzam bir taraftarı var bunu da Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında gördüm" diyerek sözlerini tamamladı.