Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Safi, Sarı-lacivertlilere transferinde maddi katkı sağladığı Kerem Aktürkoğlu için bir açıklama yaptı.

ÇIKAN RAKAMLARI YALANLADI

Hakan Safi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin maddiyatı hakkında ifadelerinin çarpıtıldığını söyledi.

İşte Hakan Safi'nin o açıklaması;

"29 Eylül Pazartesi günü Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreciyle ilgili yaptığım bir görüşmenin ardından, kamuoyundan takip ettiğim üzere, rakamsal konulara hiç değinmediğim bu konuşma ne yazık ki farklı yönlere çekilmiş ve bazı medya organlarında yanlış yansıtılmıştır. Söz konusu rakamsal veriler benim tarafımdan söylenmemiştir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Tarafıma yönelik yapılan bu asılsız ithamlar nedeniyle büyük üzüntü duyduğumu belirtmek isterim. Kamuoyuna açıkça ifade etmek isterim ki; hukuksal açıdan tarafıma ya da kulübümüze yönelik herhangi bir soruşturma söz konusu değildir.

Memleketimizin bir iş insanı ve Fenerbahçe camiasının bir ferdi olarak, ismimin para ve mali konularla değil; Fenerbahçemizin başarıları ve ortak hedeflerimizle anılmasını arzu ediyorum. Bundan sonraki süreçte yapacağım tüm açıklamaları yalnızca resmi sosyal medya hesabım üzerinden kamuoyu ile paylaşmayı uygun bulduğumu ifade etmek isterim."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Safi'nin Gazeteci İbrahim Seten ile yaptığı bir görüşmede Kerem Aktürkoğlu transferinin bilinenin aksine 35 milyon euro seviyesinde olduğunu ve maliyetin kendisine ait olduğunu söylediği iddia edilmişti.