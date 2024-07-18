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Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı

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Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun takımda istemediği Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı. Oyuncunun temsilcisi Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve kadro yapılanmasını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

EMRE MOR TAKIMDAN AYRILIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin yollarını ayırma kararı aldığı Emre Mor'un temsilcisi kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı

MOURINHO İSTEMİYOR

Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği isimler arasında yer alan Emre Mor, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmasının ardından gözden düşmüştü.

Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı

3 GOLE KATKI SAĞLADI

Geride kalan sezonda 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile 7 resmi maçta 2 asistle oynadı. Karagümrük forması ile çıktığı 13 resmi maçta ise 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe İstanbul Emre Mor Spor Haberler

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Yorumlar (5)

albatros :

bu nasıl habercilik ya? daha düne kadar morinhonun prensi emre mor diye başlık atıyordunuz?

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Muhsin Korkmaz:

Emre Mor'dan ne isteniyor anlamış değilim..! Geçen yıl; Emre, Crespo, Linchon kalsaydı o kadar iç saha puanı kaybedilmezdi..!!

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Düz çizgi:

Ben değil Türkiye'de Dünya da böyle kaliteli bileklere sahip başka bir oyuncu tanımadım. Bu adam nasıl yine değil Fener'de dünyanın en büyük kulüplerinde ilk 11'de oynamaz anlayamıyorum.

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man over:

Topla çok oynayanı amatörde bile sevmezler.Emre çok yetenekli ama nerede pas atıp çalım atacağını bilmiyor.

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Gürsel İşlek:

Ben olsam göndermem Emre yi havaya sokacak onu yönlendirecek Yönetim teknik direktör lazım Emrenin Fenerbahçede kalması lazım Mert hakan kalıyorda Emre neden kalmıyor

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