Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı

Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve kadro yapılanmasını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

EMRE MOR TAKIMDAN AYRILIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin yollarını ayırma kararı aldığı Emre Mor'un temsilcisi kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi.

MOURINHO İSTEMİYOR

Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği isimler arasında yer alan Emre Mor, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmasının ardından gözden düşmüştü.

3 GOLE KATKI SAĞLADI

Geride kalan sezonda 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile 7 resmi maçta 2 asistle oynadı. Karagümrük forması ile çıktığı 13 resmi maçta ise 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.