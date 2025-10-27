Haberler

Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca'nın ikişer golüyle 4-0 mağlup etti. Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetiminde ilk kez kaybetti. Gaziantep FK'de Myenty Abena, 86. dakikada kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertliler, gelecek hafta Beşiktaş'ın konuğu olacak.

  • Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup etti.
  • Fenerbahçe'nin gollerini Youssef En-Nesyri (2) ve Anderson Talisca (2) attı.
  • Gaziantep FK'de Myenty Abena kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 4-0'lık skorla kazandı.

EN-NESYRİ MAÇIN BAŞINA TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

5. dakikada konuk ekip Fenerbahçe, Youssef-En Neysri ile öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanatta kullandığı serbest vuruşta kale önünde topla buluşan En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

FASLI YILDIZDAN BİR GOL DAHA

21. dakikada Fenerbahçe farkı En-Neysri ile 2'ye çıkardı. Asensio'nun ceza alanı önüne pasında topu önünde bulan En-Nesyri, topu ağlarla buluşturdu.

Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

OOSTERWOLDE'NİN ŞUTU ZAYIF KALDI

44. dakikada kendi ceza sahasından aldığı topla rakip ceza yayına kadar ilerleyen Oosterwolde'nin zayıf vuruşunda kaleci Burak Bozan, gole izin vermedi.

SAVUNMA ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Maçın 66. dakikasında Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Burak Bozan'ın açıldığını gördü. Topu önüne çeken Oğuz Aydın, aşırtma bir şut çekti ancak savunmadaki Kevin Rodrigues top ağlarla buluşmadan önce çizgi üstünde müdahalede bulunarak golü önledi.

TALISCA'DAN MUHTEŞEM FRİKİK GOLÜ

Fenerbahçe, 81. dakikada farkı üçe çıkardı. Sarı-lacivertlilerin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Anderson Talisca'nın sol ayağıyla yakın direğe yaptığı vuruş ağlarla buluştu.

Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

TALISCA'DAN NEFİS BİR GOL DAHA

Karşılaşmanın 88. dakikasında skor 4-0 oldu. Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız, Anderson Talisca ile farkı 4'e nefis bir gol daha buldu. Gelişen Fenerbahçe atağında ceza yayının hemen gerisinde açı arayan Talisca, sol ayağıyla sağ üst köşeye klas vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

GAZİANTEP FK 10 KİŞİ

Gaziantep FK'de Myenty Abena, 86. dakikada Anderson Talisca'ya yaptığı sert hareket sonucu kırmızı kart gördü.

3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 22'ye yükselterek üçüncü sıradaki yerini korudu. Burak Yılmaz yönetiminde ilk kez kaybeden Gaziantep FK ise 17 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak. Gaziantep FK, ise Corendon Alanyaspor deplasmanında 3 puan arayacak.

