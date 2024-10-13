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Fenerbahçe'den transfer edilen futbolcu, kendi teknik direktörünü yumrukladı

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3. Lig'de oynanan Amasyaspor-Balıkesirspor maçında akılalmaz bir olay yaşandı. Konuk takımda forma giyen Yiğit Epözdemir, karşılaşmanın son dakikalarında kendi teknik direktörü Levent Eriş'e yumruk attı. 19 yaşındaki futbolcu, nedeni bilinmeyen olay sonrası kırmızı kart gördü. Kırmızı-beyazlı takım, Yiğit'i sezon başında Fenerbahçe'den transfer etmişti.

Nesine 3. Lig 6. haftasında oynanan Amasyaspor- Balıkesirspor karşılaşmasında futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.

KENDİ HOCASINA YUMRUK ATTI

Balıkesirspor'un ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmanın son dakikalarına ev sahibi takım 2-1 önde girerken herkesi şoka uğratan an yaşandı. Konuk takımda forma giyen savunma oyuncusu Yiğit Epözdemir, kendi teknik direktörü Levent Eriş'e yumruk attı.

Fenerbahçe'den transfer edilen futbolcu, kendi teknik direktörünü yumrukladıLevent Eriş

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Nedeni henüz bilinmeyen olayın ardından saha bir anda karışırken yaşananlara net bir şekilde hakim olan müsabakanın hakemi, 19 yaşındaki genç futbolcuya direkt kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'den transfer edilen futbolcu, kendi teknik direktörünü yumrukladıYiğit Epözdemir

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Bu sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan ve geçen sezon Adana FK'yı şampiyon yapan teknik direktör Levent Eriş'i takımın başına getiren Balıkesirspor, birçok önemli ismi de kadrosuna katmıştı. Kırmızı-beyazlı takım, Eriş'e yumruk atan Yiğit Epözdemir'i sezon başında Fenerbahçe'den transfer etmişti. Sarı-lacivertliler ile A takımda antrenmanlara da çıkan Yiğit, daha önce Fenerbahçe U19 takımında forma giyiyordu.

Fenerbahçe'den transfer edilen futbolcu, kendi teknik direktörünü yumrukladı

Fenerbahçe'den transfer edilen futbolcu, kendi teknik direktörünü yumrukladı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Balıkesirspor Fenerbahçe 3-sayfa Futbol Yaşam Spor Son Dakika

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