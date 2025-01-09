Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı ve tepki çeken ifadeler kullanan medya mensubu Ertem Şener hakkında bir açıklama yayınladı.

"HADDİNİ VE SINIRI AŞMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun futbol dinamikleri hakkında yaptığı haklı eleştirisini, sosyal medyada etkileşim alma hedefiyle üslupsuz şekilde farklı zemine taşımaya çalışan Ertem Şener, haddini ve sınırını aşmıştır.

Fenerbahçe adını taşıyan hiçbir değere ve dünya futbolunda marka kimliğine sahip olan Teknik Direktörümüze hiç kimsenin bu çirkin üslupla konuşamayacağını, hadsizlik ve saygısızlık yapamayacağını kendisine bildiriyoruz."

NE OLMUŞTU?

Ertem Şener, Jose Mourinho için "Jose Mourinho, sen benim meslektaşıma korkak diyemezsin. Gel benim canlı yayınıma bağlan. Burası Türkiye, kendine gel. Milletin gözüne parmak sokarak kupa alan adamsın." ifadelerini kullanmıştı.

"YABANCI VAR HAKEMİ İSTMEDİĞİMİZ DOĞRU DEĞİL"

Öte yandan Fenerbahçe, yaptığı başka bir açıklamayla da sezon başında yabancı VAR hakemi istemediklerine yönelik iddiaları yalanladı.

İşte Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklama;

"Öncelikle dün "Galatasaray önerdi Fenerbahçe İstemedi" başlığıyla Fotomaç gazetesinde yer alan, Başkanımız Ali Y. Koç tarafından düzenlenen basın toplantısında açık bir şekilde yalanlanmasına rağmen sonrasında Tahir Kum tarafından yeniden dolaşıma sokulan "Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan tarafından sezon başında Yabancı Var Hakemi istenmesine karşılık, kulübümüzün bu talebe muhalefet ettiği" yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Türk futboluna çöreklenmiş yapının giderek zayıflaması üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemler arasında haber kaynakları kuruyan bu yapının medya ayaklarının, yalan olmasına rağmen ilgili haberi yeniden dolaşıma sokmalarının sebebi bellidir.

Kamuoyunun ve camiamızın bu ve benzeri gazetecilerin haberlerini dikkate almamasını önemle rica ederiz."