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Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması

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Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho hakkında "Burası Türkiye, kendine gel. Milletin gözüne parmak sokarak kupa alan adamsın." ifadelerini kullanan Ertem Şener'e, yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, sezon başında yabancı VAR hakemi istemediklerine yönelik iddiaları da yalanlayan başka bir açıklama daha yaptı.

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı ve tepki çeken ifadeler kullanan medya mensubu Ertem Şener hakkında bir açıklama yayınladı.

"HADDİNİ VE SINIRI AŞMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun futbol dinamikleri hakkında yaptığı haklı eleştirisini, sosyal medyada etkileşim alma hedefiyle üslupsuz şekilde farklı zemine taşımaya çalışan Ertem Şener, haddini ve sınırını aşmıştır.

Fenerbahçe adını taşıyan hiçbir değere ve dünya futbolunda marka kimliğine sahip olan Teknik Direktörümüze hiç kimsenin bu çirkin üslupla konuşamayacağını, hadsizlik ve saygısızlık yapamayacağını kendisine bildiriyoruz."

NE OLMUŞTU?

Ertem Şener, Jose Mourinho için "Jose Mourinho, sen benim meslektaşıma korkak diyemezsin. Gel benim canlı yayınıma bağlan. Burası Türkiye, kendine gel. Milletin gözüne parmak sokarak kupa alan adamsın." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması

"YABANCI VAR HAKEMİ İSTMEDİĞİMİZ DOĞRU DEĞİL"

Öte yandan Fenerbahçe, yaptığı başka bir açıklamayla da sezon başında yabancı VAR hakemi istemediklerine yönelik iddiaları yalanladı.

İşte Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklama;

"Öncelikle dün "Galatasaray önerdi Fenerbahçe İstemedi" başlığıyla Fotomaç gazetesinde yer alan, Başkanımız Ali Y. Koç tarafından düzenlenen basın toplantısında açık bir şekilde yalanlanmasına rağmen sonrasında Tahir Kum tarafından yeniden dolaşıma sokulan "Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan tarafından sezon başında Yabancı Var Hakemi istenmesine karşılık, kulübümüzün bu talebe muhalefet ettiği" yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Türk futboluna çöreklenmiş yapının giderek zayıflaması üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemler arasında haber kaynakları kuruyan bu yapının medya ayaklarının, yalan olmasına rağmen ilgili haberi yeniden dolaşıma sokmalarının sebebi bellidir.

Kamuoyunun ve camiamızın bu ve benzeri gazetecilerin haberlerini dikkate almamasını önemle rica ederiz."

Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Ordan feneve 7 yıldız daha verin yıldız sayıları 3 ten 10 a çıksın da mutlu olsunlar, ortalığı artık karıştırmasınlar ;) ;)

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Haber YorumlarıHasip Alp:

Sanırım uygulamayı silme zamanı geldi, manşet başka içerik bambaşka böyle habercilik olmaz ağa

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Haber YorumlarıAdam olacak çocuk:

Ertem Şener boşuna kendini yirtiyo... Bunların beyin yapisina ulasamazsin..Aldılar bı teknik adam aynı bunlara benzio.. Laf anlayamazsınız.. İçerde dışarda Galatasaray dan 3 yerler onu kimse konuşmaz..Utanma yok... Kafa yapıları inanılmaz..Geçen sene saçma sapan kararlarla yarışta tutuldular ama anlatamazsınız..Bunlar kendileri çalıp kendileri oynar..Bunlar Galatasaray şampiyon olup 5. yıldızı taktiginda vallahi 6. yildizi bile basarlar formalarına..

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Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Ali koç resmen feneri bitirdi eleştiriye bile gelemiyorlar eleştireni de taraftara hedef gösterir gibi açıklama yapıyorlar ben gs li olarak rekabetin bittiğini düşünüyorum ve bundan keyif bile alamıyorum aradaki puan farkı zaten olmuş 8 keşke aziz bey gelsede kapışmalı bi rekabet izleyebilseydik

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Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

Bunun ölmüşlerini s2yim ne diye ciddiye alıyorsunuz

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Haber YorumlarıVlkn Shn:

Meslektaşının amk

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Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

yalancılaerrrrrtt

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