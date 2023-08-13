Fenerbahçe'den müthiş başlangıç! Asist de gol de taraftarı mest etti
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Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yla kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler 3'üncü dakikada Dzeko'nun şık golüyle 1-0 öne geçti. Dzeko'nun asistini Tadic yaptı.
Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yla kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler 3'üncü dakikada Dzeko'nun şık golüyle 1-0 öne geçti.
MAÇ GOLLE BAŞLADI
Baskıyla topu kapan Dzeko, sol kanatta Tadic'i gördü. Tadic'in pasıyla tekrar topla buluşan Dzeko'nun tek vuruşu ağlarla buluştu. Durum 1-0.
İşte golün gelişimi;