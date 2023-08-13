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Fenerbahçe'den müthiş başlangıç! Asist de gol de taraftarı mest etti

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yla kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler 3'üncü dakikada Dzeko'nun şık golüyle 1-0 öne geçti. Dzeko'nun asistini Tadic yaptı.

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yla kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler 3'üncü dakikada Dzeko'nun şık golüyle 1-0 öne geçti.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Baskıyla topu kapan Dzeko, sol kanatta Tadic'i gördü. Tadic'in pasıyla tekrar topla buluşan Dzeko'nun tek vuruşu ağlarla buluştu. Durum 1-0.

İşte golün gelişimi;

Fenerbahçe'den müthiş başlangıç! Asist de gol de taratarı mest etti

Fenerbahçe'den müthiş başlangıç! Asist de gol de taratarı mest etti

Fenerbahçe'den müthiş başlangıç! Asist de gol de taratarı mest etti

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Fenerbahçe Spor Haberler

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