Fenerbahçe'den Galatasaray'a üst üste olay yaratacak göndermeler
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, maçın sonunda ezeli rakibiyle ilgili üst üste göndermeli paylaşımlarda bulundu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek Turkcell Süper Kupa finalinde şampiyon oldu.
- Fenerbahçe, Galatasaray maçının ardından rakibine ve teknik direktör Okan Buruk'a göndermeli paylaşımlar yaptı.
- Fenerbahçe'nin paylaşımlarında 'Futboldan 0 almışttın. Maynetmis Okan Ball' gibi ifadeler yer aldı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek şampiyon oldu.
ÜST ÜSTE OLAY YARATACAK GÖNDERMELER
Fenerbahçe, Galatasaray maçının ardından ezeli rakibine ve teknik direktör Okan Buruk'a birçok göndermeli paylaşım yaptı.
İşte Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımlar:
Fenerbahçe'nin paylaşımında gülücük emojileri ile birlikte, "Futboldan 0 almışttın. Maynetmis Okan Ball" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe: Bir dahaki sefere: daha iyi plastik poşetler. Bu sefer: lütfen çöp atmayın.
Fenerbahçe: Kimse görmeden.
Fenerbahçe: Bu benim ilk Süper Kupam
Fenerbahçe: Gecenin keyif dozu: yerinde