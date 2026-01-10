Haberler

Fenerbahçe'den Galatasaray'a üst üste olay yaratacak göndermeler

Fenerbahçe'den Galatasaray'a üst üste olay yaratacak göndermeler Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'den Galatasaray'a üst üste olay yaratacak göndermeler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, maçın sonunda ezeli rakibiyle ilgili üst üste göndermeli paylaşımlarda bulundu.

  • Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek Turkcell Süper Kupa finalinde şampiyon oldu.
  • Fenerbahçe, Galatasaray maçının ardından rakibine ve teknik direktör Okan Buruk'a göndermeli paylaşımlar yaptı.
  • Fenerbahçe'nin paylaşımlarında 'Futboldan 0 almışttın. Maynetmis Okan Ball' gibi ifadeler yer aldı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek şampiyon oldu.

ÜST ÜSTE OLAY YARATACAK GÖNDERMELER

Fenerbahçe, Galatasaray maçının ardından ezeli rakibine ve teknik direktör Okan Buruk'a birçok göndermeli paylaşım yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımlar:

Fenerbahçe'nin paylaşımında gülücük emojileri ile birlikte, "Futboldan 0 almışttın. Maynetmis Okan Ball" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a üst üste olay yaratacak göndermeler

Fenerbahçe: Bir dahaki sefere: daha iyi plastik poşetler. Bu sefer: lütfen çöp atmayın.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a üst üste olay yaratacak göndermeler

Fenerbahçe: Kimse görmeden.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a üst üste olay yaratacak göndermeler

Fenerbahçe: Bu benim ilk Süper Kupam

Fenerbahçe'den Galatasaray'a üst üste olay yaratacak göndermeler

Fenerbahçe: Gecenin keyif dozu: yerinde

Fenerbahçe'den Galatasaray'a üst üste olay yaratacak göndermeler

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı aldığını gören Arda hemen telefona sarıldı

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı aldığını görünce hemen telefona sarıldı
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
11 gollü maçta tarihi skor

11 gollü maçta tarihi skor
Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı aldığını gören Arda hemen telefona sarıldı

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı aldığını görünce hemen telefona sarıldı
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Herkes onu konuşuyor! Bir günde 2 maça çıktı

Herkes onu konuşuyor! Bir günde 2 maça çıktı