Fenerbahçe'den Galatasaray'a üst üste olay yaratacak göndermeler

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek şampiyon oldu.

ÜST ÜSTE OLAY YARATACAK GÖNDERMELER

Fenerbahçe, Galatasaray maçının ardından ezeli rakibine ve teknik direktör Okan Buruk'a birçok göndermeli paylaşım yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımlar:

Fenerbahçe'nin paylaşımında gülücük emojileri ile birlikte, "Futboldan 0 almışttın. Maynetmis Okan Ball" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe: Bir dahaki sefere: daha iyi plastik poşetler. Bu sefer: lütfen çöp atmayın.

Fenerbahçe: Kimse görmeden.

Fenerbahçe: Bu benim ilk Süper Kupam

Fenerbahçe: Gecenin keyif dozu: yerinde