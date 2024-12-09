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Fenerbahçe'den Barış Alper Yılmaz'a Geçmiş Olsun Mesajı

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Fenerbahçe Kulübü, Sivasspor maçında sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ün açıklamalarına tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübü, Net Global Sivasspor ile oynanan maçta sakatlık geçiren Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, açıklamaları nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'e tep gösterdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Dün oynanan Sivasspor- Galatasaray maçında sakatlanan milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun diyoruz.

Tartışmasız kırmızı kart gerektiren bu pozisyonu görmezden gelen hakemin yarattığı kaosun, hem Türk futbolunun hem de ülkemizin bekası açısından derinlemesine sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Maç sonunda Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahsın, Barış Alper Yılmaz'ı sakatlayan Sivassporlu oyuncunun Fenerbahçe ile ilişkisi olduğunu ima ederek bu olaya Fenerbahçe'yi karıştırmaya çalışmasını özellikle kamuoyunun dikkatine getiriyor, kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz. Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde Fenerbahçe'yi hedef göstererek Kulübümüze dil uzatan bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz."

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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