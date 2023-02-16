Fenerbahçe'deki kan bağışı kampanyasına futbol ve basketbolculardan destek

Dimitris Itoudis: Gurur duyuyorum"Bir araya gelmek için böyle trajedileri yaşamamak gerekiyor""Bu süreçte 2 halk, birbirine gereken dayanışmayı gösteriyor" Mert Hakan Yandaş: Seferber olan vatandaşlardan Allah razı olsun"Kişilerin ya da kurumların önemi yok, birlik ve beraberliğin önemi var"...

Dimitris Itoudis: Gurur duyuyorum

"Bir araya gelmek için böyle trajedileri yaşamamak gerekiyor"

Mert Hakan Yandaş : Seferber olan vatandaşlardan Allah razı olsun

Bakan Kasapoğlu'ndan çağrı

Mustafa AKIN/İSTANBUL, - Fenerbahçe Kulübü'nün Kızılay ile organize ettiği kan bağışı kampanyasına futbol ve basketbol takımı destek verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına destek çağrısı yaptı. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'den Fenerbahçe Kulübü'nün paylaşımını alıntılayarak, "Zor günlerde birlik olmak #Kanımızdavar... Tüm takımlarımızın taraftarlarını Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne davet ediyorum" ifadelerini kullandı.