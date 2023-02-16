Fenerbahçe'deki kan bağışı kampanyasına futbol ve basketbolculardan destek
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Dimitris Itoudis: Gurur duyuyorum"Bir araya gelmek için böyle trajedileri yaşamamak gerekiyor""Bu süreçte 2 halk, birbirine gereken dayanışmayı gösteriyor" Mert Hakan Yandaş: Seferber olan vatandaşlardan Allah razı olsun"Kişilerin ya da kurumların önemi yok, birlik ve beraberliğin önemi var"...
Dimitris Itoudis: Gurur duyuyorum
"Bir araya gelmek için böyle trajedileri yaşamamak gerekiyor""Bu süreçte 2 halk, birbirine gereken dayanışmayı gösteriyor"
Mert Hakan Yandaş : Seferber olan vatandaşlardan Allah razı olsun"Kişilerin ya da kurumların önemi yok, birlik ve beraberliğin önemi var"
Bakan Kasapoğlu'ndan çağrı
Mustafa AKIN/İSTANBUL, - Fenerbahçe Kulübü'nün Kızılay ile organize ettiği kan bağışı kampanyasına futbol ve basketbol takımı destek verdi.Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremlerin ardından bölgeye yapılan yardımlar devam ederken, Fenerbahçe Kulübü kan bağışı kampanyası başlattı. Kızılay ile birlikte düzenlenen kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'ne gelerek kan bağışında bulundu. Sarı-lacivertli kulüpte bugün başlayan ve cumartesi günü sona erecek kan bağışı kampanyasına; futbolculardan Mert Hakan Yandaş, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, İsmail Yüksek ile Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis ve basketbolcular destek oldu.DIMITRIS ITOUDIS: GURUR DUYDUM Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, bir spor kulübünün sosyal anlamda, hayatın farklı alanına nasıl etki edeceğini gördüğünü dile getirerek, "Burada geçirdiğim sürede ne kadar çok insan geldiğini gördüm. Kulübün çağrısının nasıl büyüdüğünü gördüm. Sporun ve spor kulüplerinin, sahada mücadele etmenin yanında hayatın bu alanına yapabildiği etkisi de burada görülüyor. Zor bir süreç, bunun farkındayım. Kulübümün yaptığı organizasyon ve katılımla gurur duyduğumu söyleyebilirim" dedi."BİR ARAYA GELMEK İÇİN BÖYLE TRAJEDİLERİ YAŞAMAMAK GEREKİYOR"Itoudis, Türk ve Yunan halkını ayıran şeylerden çok birleştiren şeylerin olduğunu ifade ederek, "Biz komşuyuz, çok fazla ortak noktamız var. Bir araya gelmek için böyle trajedileri yaşamamak gerekiyor. Sadece Yunanistan'dan gelen ekipler değil, 1 canı kurtarmak için dünyanın farklı noktalarından gelen herkes birer kahraman. Türk, Yunan, Alman, Japon, Çinli diye ayırt etmeden herkese teşekkür etmek gerekiyor. Ben bir basketbol antrenörüyüm. 52 yaşındayım ve politikacı değilim. Uzun süredir ülkemin dışında görev yapıyorum. Türk halkı ve Yunan halkının çok fazla ortak yönü var. Yunanistan'da benzer bir felaket olduğunda ya da zor bir durum olduğunda Türkiye'deki ekiplerin en iyi şekilde yardımcı olmaya çalıştığını biliyoruz. Her birimiz de elimizden gelenin en iyisini burada yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu."BU SÜREÇTE 2 HALK, BİRBİRİNE GEREKEN DAYANIŞMAYI GÖSTERİYOR"Dimitris Itoudis, kameralara yansımayan ve bazı insanların yaptıklarının görülmesini istemediğinden bahsederek, "Yunanistan'daki arkadaşlarımız 5 TIR'lık eşya, ilaç ve hijyen malzemeleri gönderdi. Bunları reklam olması için bahsetmiyorum, aradaki dayanışmayı göstermek için söylüyorum. Bu süreçte 2 halk, birbirine gereken dayanışmayı gösteriyor" şeklinde konuştu.MERT HAKAN YANDAŞ: SEFERBER OLAN VATANDAŞLARDAN ALLAH RAZI OLSUNFenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ise yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenlere baş sağlığı diledi. Yandaş, "İlk günden bu yana seferber olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından da Allah razı olsun. İlk günden bu yana insanları teşvik ettiği için kulübümüze de teşekkür ediyorum. Kan bağışı çok önemli bir yardım. Bunu insanlarımız unutmasın. Orada hala yaralı vatandaşlarımız var. Kana çok ihtiyaç oluyor. Herkesi hem buraya hem de kan verebileceği bütün alanlara davet ediyorum. Birlik ve beraberlik, ülkemizin doğuşundan bu yana var. Kan vermeyi unutmayalım" ifadelerini kullandı."KİŞİLERİN YA DA KURUMLARIN ÖNEMİ YOK, BİRLİK VE BERABERLİĞİN ÖNEMİ VAR"Kısa vadede yapılabilecek şeyler için seferber olduklarını dile getiren Mert Hakan Yandaş, "Burada kişilerin ya da kurumların önemi yok, birlik ve beraberliğin önemi var. Orada yaşamını devam ettirmeye çalışan insanlarımız var ve onlar bizim canımız. Yaşanan felaket çok üzücü. Ne yapsak az kalır. Bundan sonraki süreçte her şey ortaya çıkacak. Hem kendi adıma hem de kulübümüz ve takım arkadaşlarım adına bunu hiç unutturmayacağız. Unutulduğunu hissettiğimiz ve düşündüğümüz dönemde tekrar onların yanında olmayı planlıyoruz. İnsan unutabilen bir varlık ama onlara ne kadar destek olabilirsek az. Hem ülkemiz hem de kendimiz adına unutturmayacağımızın sözünü verebilirim" diye konuştu. BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ÇAĞRI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına destek çağrısı yaptı. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'den Fenerbahçe Kulübü'nün paylaşımını alıntılayarak, "Zor günlerde birlik olmak #Kanımızdavar... Tüm takımlarımızın taraftarlarını Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne davet ediyorum" ifadelerini kullandı.