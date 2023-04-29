Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısı yapıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun Nisan ayı olağan toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Uğur Dündar başkanlığında yapıldı. Toplantıya Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Başkan Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Çok zor günler yaşadık. Büyük acılar yaşadık. Aynı zamanda gururu yaşadık. Ülke olarak nasıl dayanışma içinde olduğumuzu ve dayanışma ruhunu gösterdik. Futbol özelinde, spor kulüpleri özelinde nasıl dayanışma olduğunu gösterdik. Tırlar dolusu ihtiyaç malzemeleri burada doğru bir şekilde ayrılarak, doğru bir şekilde kalem kalem tırlara yüklenerek bölgeye yollandı. Burada emeği geçen herkesi tüm vatandaşlarımızı, renkten bağımsız elini taşın altına koyan, 'çorbada tuzum olsun' diyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Güzel iş çıkarttık" dedi.

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