Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısı yapıldı
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Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun Nisan ayı olağan toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Uğur Dündar başkanlığında yapıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun Nisan ayı olağan toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Uğur Dündar başkanlığında yapıldı. Toplantıya Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
Başkan Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Çok zor günler yaşadık. Büyük acılar yaşadık. Aynı zamanda gururu yaşadık. Ülke olarak nasıl dayanışma içinde olduğumuzu ve dayanışma ruhunu gösterdik. Futbol özelinde, spor kulüpleri özelinde nasıl dayanışma olduğunu gösterdik. Tırlar dolusu ihtiyaç malzemeleri burada doğru bir şekilde ayrılarak, doğru bir şekilde kalem kalem tırlara yüklenerek bölgeye yollandı. Burada emeği geçen herkesi tüm vatandaşlarımızı, renkten bağımsız elini taşın altına koyan, 'çorbada tuzum olsun' diyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Güzel iş çıkarttık" dedi."STADIN İSMİ KONUSUNU MALİ GENEL KURUL'DA OYLAMAYA SUNACAĞIZ"Stadın ismi konusu 1 senedir gündemlerinde olduğunu belirten Koç, "Değişen hiçbir şey yok bu konudaki irademiz, arzumuz, isteğimiz çalışmalarımız konusunda. Mali Genel Kurul'da da bunu bir oylamaya sunacağız. Öyle bir mecburiyetimiz yok ama ne kadar çok katılım sağlarsak o kadar iyi olur diye düşünüyorum. 14 Mayıs'ta seçimler var. Seçimlerin sonucu ne olursa olsun ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı."DÜN ERKEK BASKETBOLDA GÜZEL MÜCADELE ETTİK"Sezon başında erkek basketbolda hedeflerinin play-off olduğunu söyleyen Başkan Ali Koç, "Dün Erkek Basketbolda güzel mücadele ettik. Olympiacos ilk defa sahasında yenildi. Bize nasip oldu. Sezon içinde onlardan iki tane ağır yenilgi aldık. Yatırım yaparsınız, yapılanma yaparsınız, iyi sonuçlar alırsınız ama her şey detayda. Biz bu sene play-off hedefliyorduk, çok şükür girdik. Ama en azından 4 veya 5 olmayı talep ediyorduk. Dördüncülüğü kaybettik. Beşinci olsak Monaco'yla oynayacaktık. Neden Monaco'yu istiyorduk? Çünkü sezonda iki kere yendik ve Monaco'yu daha iyi bir rakip olarak bekliyorduk. Kızılyıldız maçını alsak böyle olacaktı. Fakat ne oldu? 27 saniye kala 3 sayı önde top çaldık, hızlı atak, boş potaya bırakırken bir hata, bir pozisyon –kişiye bağlamayalım- bu şekilde gelişmeseydi 5 sayı, 20 saniye kalmıştı ve belki de biz çok daha büyük umutlarla Final Four'u konuşuyor olacaktık. Yine umutluyuz ama EuroLeague'in en iyi takımına karşı oynayacağız. Dün oradaki atmosferi görmeliydiniz. O salondaki taraftar oysa bizde maçlar sessiz geçiyor. Hem hakemi hem bizleri hem takımı hem teknik kadromuzu öyle bir boğuyorlardı ki oradan bu takıma karşı çıkmak büyük başarıdır. Olympiacos şu an en iyi takım, lider bitirdi. 3 yıldır aynı takım, yapılanması ve hocası kuvvetli. Bakalım ne olacak. Ümitliyiz. İnşallah oradan güzel bir sürpriz getirebiliriz" şeklinde konuştu. "EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"Kadın basketbol takımını tebrik eden Ali Koç, "1954 yılında kuruldu. İlk hocamız Altan Dinçer'le Önder Dahi'ydi. Sonra bir ara oldu. 1992 yılında 1907 Derneği Fenerbahçe Spor Kulübü basketbol şubelerinin sorumluluğunu aldı. 1998-99 kupa geldi. Kadında iki kupayı aldık. Sonra Fenerbahçe bu branşa yatırım yaptı ve başarılar arka arkaya gelmeye başladı. Son olarak 12 günde 7 maç yapan Takımımız 10 günde Avrupa ve Türkiye Şampiyonu oldu. Marina Maljkovic ve teknik ekibe, Genel Menajerimiz Arzu Özyiğit'e, kaptanımız Olcay Çakır ve onun nezdinde tüm oyuncularımıza ve şube çalışanlarımıza, ilgili Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Kemal Danabaş'a teşekkür ediyorum ve onları kutluyorum. Helal olsun. Son 15-20 yılda üstümüze kara bulut gibi çöken o son etap, son fırsatta istediğimizi alamama, onun yarattığı baskı ve psikolojiyi bu maçta geçtik. Rahat da bir maç oldu. 9 Final Four, 4 final ve karşılığında istediğimiz yok. Geçen sene 25-30 sayıyla yendiğimiz takıma karşı kendi şehrimizde, kendi salonumuzda çok rahat kazanacağımız kupayı alamamak öyle bir baskı yarattı ki… Ben bir adım daha öteye gideyim, Yönetim Kurulu arkadaşlarımla bu şubenin geleceğini gözden geçirme kararı almıştık, oldu. Şimdi işimiz bu kadroyu muhafaza edebilmek. Kemal Danabaş ile Arzu Özyiğit'e özellikle teşekkür ediyorum ki böyle bir kadro oluşturabildikleri için. İnanılmaz bir kadro oluşturduk. Sahada neticelerini oynadıkları basketbolla gösterdiler. İnşallah takımımızın çoğunu muhafaza eder ve seneye bir kez daha kazanırız. Özellikle Rus takımları hala müsabakalarda yokken bizim için arka arkaya 2 kupa almak çok önemli. Elimizden geleni yapacağız. Emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Murat Yosmaoğlu ilk Genel Menajerlerimizden. Gerçek anlamda Genel Menajer. Bu şubede döneminde başkanlık yapmış, şube yöneticiliği yapmış yöneticiler, Genel Menajerler, hocalar, çalışanlar, teknik ekip, teknik kadro herkesin bu kupada emeği vardır. Sponsorlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Alagöz Holding bize inanılmaz destek oldu. Yükselen Çelik, Yemeksepeti, Smart Solar'a da çok teşekkür ediyorum ama bugüne kadar olan tüm sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. İki kupası olan tek kulüp. Evet, büyük bir başarı. Burada özel bir teşekkürü Sayın Aziz Yıldırım'a yapmak istiyorum çünkü onun başkanlık döneminde Fenerbahçe'nin basketbol vizyonu ve basketbol çıtasının çıktığı seviye çok yükseldi. Biz onu devam ettirdik. Önce erkekte başarı geldi, kadında yerelde başarı geldi. Şimdi kadında da uluslararası kupamız geldi. Dolayısıyla Sayın Aziz Yıldırım'a özel bir parantez açmak istiyorum" dedi. "BUNLARI SÖYLÜYOR OLMAKTAN RAHATSIZIM BUNLARIN SEVİYESİNE İNDİĞİMİZ İÇİN AMA BUNLARIN SEVİYESİNE İNMEDEN BUNLARLA MÜCADELE EDEMEYİZTürkiye Futbol Federasyonu ziyareti hakkında da konuşan Başkan Koç, "Bunları söylüyor olmaktan rahatsızım bunların seviyesine indiğimiz için ama bunların seviyesine inmeden bunlarla mücadele edemeyiz. Bunu anlamanızı istiyorum. Ahmet Ketenci, Özgür Özaktaç gittik. Aslında çok önceden alınmış randevuydu, iki kere ertelendi. İyi ki de ertelendi, üstüne başka konular da geldi. Buradaki esas olay Adana Demirspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir, İstanbulspor maçları garip geçti. Bu maçlarda sadece 4 puan kaybettik. Ama çok daha fazla puan kaybedebilirdik. Verilenler, verilmeyenler, goller, kartlar, penaltılar… Detayına girmeyeceğim. Ama çalınan puanların yanında çalınmaya çalışılan puanlar bizi ziyadesiyle endişelendirdi. Hakem hataları. 'Kuralına Göre' programında Burak Bey'in anlattığı olaylar. Nasıl? Bu sezon iki maç var hafızalardan silinmeyecek. Biri 'ofsaytımsı' maçı biri de Anada Demirspor-Fenerbahçe maçı. Hatırlarsanız ben o zaman da demiştim. Bir sürü bu kadar pozisyonun olduğu maç dünyada çok enderdir. Bir iki pozisyon değil bir sürü pozisyon konuşuyoruz. Bunlar arttı. Gittiğimiz yerlerde dayak yemeye başladık. Kartlar gösterilmiyor. Başakşehir maçında yine devam etti bu ama kart gösteren bir hakem çıktı. Bu sefer hakemi boğmaya çalıştılar.Kuralına Göre programında Adana Demirspor maçının olmaması, olan maçlar ve olan maçlarda verilen mesajlar.. Niye önemli? Hakemler etkileniyor. Bu yapılan algıdan Türk hakemleri etkileniyor. Güç nerede, kuvvet nerede, kim daha çok medyada, sosyal medyada gürültü çıkartıyor. TFF kime daha çok kulak veriyor, kimden etkileniyor. Bu ne yazık ki hakemlerimizi etkiliyor. MHK ve hakemler üzerinde yapılan algıları biliyorsunuz. PFDK ve Tahkim Kurulu'nda az önce ifade edilen iki kişi… Biz çaycı alırken sosyal medya araştırması yapıyoruz. Hakikaten siz bu araştırmayı yapmıyor musunuz? Sorduğumuz zaman 'yapmamışlar' dediler. Yapmıyorsanız, ayıp. İnşallah yapmadığınız için çıkmıştır, talimatla değil. O şüphemiz olduğu için gittik. Hatta bize şöyle söylendi: 'Tahkim Kurulunun oğlu yanlışlıkla babasının telefonu ile oynarken beğeni yapmıştır.' Biz de onu yedik, 'peki' dedik. Aslında bu kişiler derhal istifa etmeli. Onuru olan kişi istifa eder. Federasyon onurluysa bunlar istifa etmiyorsa 'lütfen istifa edin' der ama ülkemizde onurun da kıymeti yerlere düştü. Ne yazık ki.Biz gittik, bütün bunları anlattık. ve dedik ki, 'Sn. Başkan bütün bunları yan yana koyduğumuzda artık biz iyi niyetten şüphelenmeye başladık' Sizin de bizim de kıymetli vaktimizi boşa harcamamak için aldıysanız bir talimat söyleyin, biz de ona göre kendi işimize bakalım. 'Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayın diye bir talimat mı aldınız?' Daha evvelki federasyonlarla da biz yaşadık. Zaman gösterecek ama biz en ağırını bu kulübün 18 sene başkan vekilliğini yapmış kişinin başkanlığında yaşadık. En ağır yaptırımları, en ağır hataları, limitlerle bizi köşeye sıkıştırmak … Dolayısıyla biz her branşın federasyonu ile görüşüyoruz. Gayet normal. Basketbol, voleybol federasyonlarına gidiyoruz. Niye bu konu olmuyor? Biz her gittiğimiz federasyona gitmeden önce açıklama mı yapacağız? Gittikten sonra da bunları mı konuştuk, diyeceğiz. Böyle bir saçmalık var mı? Başka kulüpler gittiği zaman haklarını arıyorlar, Fenerbahçe gittiği zaman altında bit yeniği aranıyor" sözlerini sarf etti.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023