Fenerbahçe'de seçim öncesi ortalık karıştı! Adaylığını açıklayan Uğur Dündar'a ağır suçlama
- Güncelleme:
Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu başkanlığı seçimi öncesi tansiyon yükseldi. Sarı-lacivetlilerde mevcut başkan Vefa Küçük, adaylığını açıklayan Uğur Dündar'a sert sözlerle yüklendi. Küçük, "Sen kişilerin adayısın, Fenerbahçelilerin değil. Birleştirmeye gelmiyorsun, bölmek, parçalamak ve bir siyasi görüşe hizmet etmek için aday oldun. Uğur Dündar karşıma çıkmanı istiyorum, istersen teke tek!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu başkan adayları Vefa Küçük, Prof. Dr. Nail Kır ve Sait Yılmaz, FB TV ekranlarında 'Yüksek Divan Kurulu Seçim Özel' programında açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin mevcut yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, adaylığını açıklayan bir diğer aday Uğur Dündar için sert ifadeler kullandı.
Vefa Küçük'ün yaptığı açıklama şöyle:
"Uğur Dündar beni iyi dinle. Seni düelloya davet ediyorum. Çünkü 1999 yılında Aziz Başkan 18. ayda istifa ettiği için yeniden adaylığı koyması gerektiği bir dönemde benim ofisime üç kere geldin. Beni başkan adayı olmam için teşvik ettin.
Kendisi ısmarlama aday ve bir projenin adayı. Bu ısmarlama aday aynı zamanda sipariş aday. Uğur Dündar diyor ki; 'Kişilerin değil, Fenerbahçe'nin adayıyım'. Sen kişilerin adayısın, Fenerbahçelilerin değil. Birleştirmeye gelmiyorsun, bölmek, parçalamak ve bir siyasi görüşe hizmet etmek için aday oldun.
Uğur Dündar karşıma çıkmanı istiyorum, istersen teke tek! Benim senle bir meselem, rövanşım var. Lütfen bana bu imkanı tanı, kaçma. Cesur Uğur Dündar, kahraman Uğur Dündar, Fenerbahçe'yi karıştırmayı bırak. Mikserliği bırak."
Vefa Küçük'ün açıklamalarına cevap veren Uğur Dündar ise, "Vefa Küçük'ü üzmek istemiyorum. Fenerbahçe kültüründe rövanş diye bir sözcük yoktur. Sadece hizmet yarışı vardır. Ben mafyayla, hırsızlarla, terör örgütleriyle aklınıza gelebilecek tüm yasadışı oluşumlarla mücadele ettim. Bizler Fenerbahçe'nin akil insanlarıyız. Kavgadan, düellodan, rövanştan bahsedersek çok ayıp ederiz. Bırakın, tüyü bitmemiş yetimin hakkını Fenerbahçe'den çalanlarla mücadele edeyim." ifadelerini kullandı.