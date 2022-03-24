Fenerbahçe'de seçim öncesi ortalık karıştı! Adaylığını açıklayan Uğur Dündar'a ağır suçlama

Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu başkan adayları Vefa Küçük, Prof. Dr. Nail Kır ve Sait Yılmaz, FB TV ekranlarında 'Yüksek Divan Kurulu Seçim Özel' programında açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin mevcut yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, adaylığını açıklayan bir diğer aday Uğur Dündar için sert ifadeler kullandı.

Vefa Küçük'ün yaptığı açıklama şöyle:

"BENİ BAŞKAN ADAYI OLMAM İÇİN TEŞVİK ETTİN"

"Uğur Dündar beni iyi dinle. Seni düelloya davet ediyorum. Çünkü 1999 yılında Aziz Başkan 18. ayda istifa ettiği için yeniden adaylığı koyması gerektiği bir dönemde benim ofisime üç kere geldin. Beni başkan adayı olmam için teşvik ettin.

"BÖLMEK, PARÇALAMAK VE BİR SİYASİ GÖRÜŞE HİZMET ETMEK İÇİN ADAY OLDUN"

Kendisi ısmarlama aday ve bir projenin adayı. Bu ısmarlama aday aynı zamanda sipariş aday. Uğur Dündar diyor ki; 'Kişilerin değil, Fenerbahçe'nin adayıyım'. Sen kişilerin adayısın, Fenerbahçelilerin değil. Birleştirmeye gelmiyorsun, bölmek, parçalamak ve bir siyasi görüşe hizmet etmek için aday oldun.

Vefa Küçük

"MİKSERLİĞİ BIRAK"

Uğur Dündar karşıma çıkmanı istiyorum, istersen teke tek! Benim senle bir meselem, rövanşım var. Lütfen bana bu imkanı tanı, kaçma. Cesur Uğur Dündar, kahraman Uğur Dündar, Fenerbahçe'yi karıştırmayı bırak. Mikserliği bırak."

UĞUR DÜNDAR: VEFA KÜÇÜK'Ü ÜZMEK İSTEMİYORUM

Vefa Küçük'ün açıklamalarına cevap veren Uğur Dündar ise, "Vefa Küçük'ü üzmek istemiyorum. Fenerbahçe kültüründe rövanş diye bir sözcük yoktur. Sadece hizmet yarışı vardır. Ben mafyayla, hırsızlarla, terör örgütleriyle aklınıza gelebilecek tüm yasadışı oluşumlarla mücadele ettim. Bizler Fenerbahçe'nin akil insanlarıyız. Kavgadan, düellodan, rövanştan bahsedersek çok ayıp ederiz. Bırakın, tüyü bitmemiş yetimin hakkını Fenerbahçe'den çalanlarla mücadele edeyim." ifadelerini kullandı.

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