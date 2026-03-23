Fenerbahçe'de olay yaratan görüntü: Maç öncesi sigara içti
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Earvin Ngapeth, Gebze Belediyespor maçı öncesi sigara içerken görüntülendi. Bu durum hızla yayıldı ve taraftarların tepkisini çekti. Olayı 'disiplinsizlik' olarak değerlendiren birçok kişi, oyuncuya eleştiri yağdırdı.
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Earvin Ngapeth, maç öncesi ortaya çıkan görüntüyle gündeme oturdu.
MAÇ ÖNCESİ SİGARA İÇERKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Fransız smaçör, Gebze Belediyespor karşılaşması öncesinde takım arkadaşları salonda ısınırken dışarıda sigara içerken görüntülendi. Bu anlar, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
TARAFTARDAN SERT TEPKİ
Ortaya çıkan görüntüler, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Birçok kişi bu durumu "disiplinsizlik" olarak değerlendirirken, oyuncuya yönelik eleştiriler arttı.
MAÇTA SÜRE ALMADI
Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı karşılaşmada Ngapeth kadroda yer almasına rağmen süre almadı. Bu durum, yaşanan olayla bağlantılı olabileceği şeklinde yorumlandı.
KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
35 yaşındaki yıldız oyuncu, Fransa Milli Takımı ile 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda "en iyi smaçör" ve "MVP" ödüllerine layık görülmüştü.