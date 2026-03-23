Haberler

Fenerbahçe'de olay yaratan görüntü: Maç öncesi sigara içti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Earvin Ngapeth, Gebze Belediyespor maçı öncesi sigara içerken görüntülendi. Bu durum hızla yayıldı ve taraftarların tepkisini çekti. Olayı 'disiplinsizlik' olarak değerlendiren birçok kişi, oyuncuya eleştiri yağdırdı.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Earvin Ngapeth, maç öncesi ortaya çıkan görüntüyle gündeme oturdu.

MAÇ ÖNCESİ SİGARA İÇERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Fransız smaçör, Gebze Belediyespor karşılaşması öncesinde takım arkadaşları salonda ısınırken dışarıda sigara içerken görüntülendi. Bu anlar, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

TARAFTARDAN SERT TEPKİ

Ortaya çıkan görüntüler, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Birçok kişi bu durumu "disiplinsizlik" olarak değerlendirirken, oyuncuya yönelik eleştiriler arttı.

MAÇTA SÜRE ALMADI

Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı karşılaşmada Ngapeth kadroda yer almasına rağmen süre almadı. Bu durum, yaşanan olayla bağlantılı olabileceği şeklinde yorumlandı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

35 yaşındaki yıldız oyuncu, Fransa Milli Takımı ile 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda "en iyi smaçör" ve "MVP" ödüllerine layık görülmüştü.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

