Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim

Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
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Neymar'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulurken bir dönem Sivasspor forması giyen ve şu anda Brezilya'da yorumculuk yapan Cicinho, Neymar-Fenerbahçe haberlerine ilişkin yorumlarda bulundu. Cicinho, "Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Çok büyük bir kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Bu yüzden Neymar için ideal olurdu. Santos ve Fenerbahçe arasında hiç düşünmeden Fenerbahçe'ye giderdim" dedi.

Yeni sezon öncesi transfer hazırlıkları devam ederken Neymar'ın adı Fenerbahçe ile anılmaya devam ediyor. Brezilyalı yıldız için transfer tavsiyesi çok tanıdık bir isimden geldi.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den ayrıldıktan sonra eski takımı Santos'la 6 aylık sözleşme imzalayan Neymar'ın ismi, Fenerbahçe ile de geçmişti. Çıkan son haberlere göre Neymar, Brezilya ekibiyle kontratını uzatmak için bir görüşme gerçekleştirdi.

Ancak 33 yaşındaki oyuncunun, henüz kesin kararını vermediği öğrenildi. Alınan bilgiye göre yıldız futbolcuya Türkiye başta olmak üzere Avrupa'dan bazı takımların ilgisinin olduğu ve menajerler aracılığıyla Sambacı'yı ikna etmeye çalıştıkları ifade edildi.

SEZON RAKAMLARI

Geride bıraktığımız sezonda 12 maçta 3 gol ve 3 asistle oynayan Neymar, Santos'tan yarım sezonluk yaklaşık 1 milyon euro kazandı. Sarı-Lacivertliler'in, Neymar'ı ikna etmesi durumunda, tatmin edici bir maaşı Brezilyalı futbolcuya teklif etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim

SÜPER LİG'İN ESKİ YILDIZLARI YORUMLADI

Bir dönem Sivasspor forması giyen ve şu anda Brezilya'da yorumculuk yapan Türk futbolunun da unutulmaz isimlerinden olan Cicinho, Neymar-Fenerbahçe haberlerine ilişkin yorumlarda bulundu.

"HİÇ DÜŞÜNMEDEN GİDERDİM"

Cicinho, Neymar'a transfer tavsiyesinde bulunarak "Üç yıl Türkiye'de oynadım, orada çok iyi karşılandım. Ve birkaç kez Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Çok büyük bir kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Bu yüzden Neymar için ideal olurdu. Santos ve Fenerbahçe arasında hiç düşünmeden Fenerbahçe'ye giderdim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim

"KALACAĞINA İNANIYORUM"

Spekülasyonlara rağmen Neymar'ın eski takım arkadaşı Edu Dracena, yıldız oyuncunun 2026 Dünya Kupası'ndan önce kulüpten ayrılmaması gerektiğine inandığını belirterek "Sadece parayı değil, her şeyi bir arada değerlendirecek. Dünya Kupası hazırlıklarının sonuna kadar kalacağına inanıyorum. Ondan sonra Santos dışında bir gelecek düşünebilir" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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