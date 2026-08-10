Fenerbahçe'de Graz maçı öncesi 2 eksik

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de 2 ismin kadroda yer almayacağı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Anthony Musaba'nın ağrıları, Ederson'un ise viral enfeksiyon gerekçesiyle Graz kafilesinde yer almayacağı belirtildi.

Her iki oyuncunun da durumunun sağlık heyeti tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA