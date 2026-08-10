Fenerbahçe'de Graz maçı öncesi 2 eksik
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe'de, Anthony Musaba (ağrı) ve Ederson (viral enfeksiyon) kadroda yer almayacak. İki oyuncunun durumu sağlık heyetince izleniyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de 2 ismin kadroda yer almayacağı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Anthony Musaba'nın ağrıları, Ederson'un ise viral enfeksiyon gerekçesiyle Graz kafilesinde yer almayacağı belirtildi.
Her iki oyuncunun da durumunun sağlık heyeti tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA