Fenerbahçe'de Kayserispor Maçı İçin 3 Değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor karşısında hücum hattında rotasyona giderken, son oynadıkları Sivasspor maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli maç arası öncesi oynanan Sivasspor karşılaşmasının 11'ine göre 5 değişikliğe yaptı. Sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü'nün yerine Alexander Djiku, Sebastian Szymanski'nin yerine Fred görev aldı. Hafif sakatlığı bulunan ve Kayseri'ye getirilmeyen Allan Saint-Maximin'in yerine de Oğuz Aydın'a şans verdi.

Oğuz Aydın ilk kez 11'de

Sezon öncesi takıma dahil olan Oğuz Aydın, sarı-lacivertli formayla ilk kez Süper Lig'de 11 başladı. Milli maç arasında Rus takımı Zenit ile oynanan hazırlık maçında sahaya 11'de çıkan Oğuz, bu sezon ligde 2, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 2 mücadelede süre aldı.

Mert Hakan Yandaş ve Samet Akaydin, 2. kez 11'de

Sarı-lacivertlilerin Sivasspor ile oynadığı maçta 11'de sahaya çıkan Mert Hakan Yandaş, üst üste 2. kez 11'de forma şansı buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde toplam 7 müsabakada forma giyen Mert Hakan, bu sezon Süper Lig'de 7. kez sarı-lacivertli formayı terletti. Savunma oyuncusu Samet Akaydin de Sivasspor mücadelesinin ardından yine 11'de başladı. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 3. maçında görev aldı.

Fenerbahçe mücadeleye; Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Alexander Djiku, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, Dusan Tadic, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın ve Youssef En Nesyri 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise, Mert Müldür, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko ve Cenk Tosun bekledi. - İSTANBUL