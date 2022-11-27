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Fenerbahçe'de kadın sporcuya şiddet iddiası! Hocanın yaptıkları taraftarları çıldırttı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Opet'in başantrenörü Zoran Terzic, Sultanlar Ligi'ndeki Kuzeyboru karşılaşmasında oyuncuları Buse Ünal ve Ana Cristina ile tartıştı. Tartışmanın ardından Buse'nin omzuna fiziksel hamlede bulunan Terzic, taraftarları çıldırttı. Hocanın hareketlerinden rahatsızlık duyan sporseverler Fenerbahçe'den harekete geçmesini istedi.

Sultanalar Ligi'nde Kuzeyboru ile karşılaşan Fenerbahçe Opet'te yaşananlar gündemi salladı. Fenerbahçe'nin başantrenörü Zoran Terzic'in genç pasör Buse Ünal'a yaptığı hareket taraftarları çıldırttı.

Fenerbahçe'de kadın sporcuya şiddet iddiası! Hocanın yaptığı hareket taraftarları çıldırttı

KULÜBE MESAJ YAĞDI

Fenerbahçeli taraftarlar ve pek çok voleybolsever, bu hareketin şiddet olduğunu belirterek Fenerbahçe kulübünden harekete geçmesini istedi.

İşte sosyal medyadaki paylaşımlar:

Fenerbahçe'de kadın sporcuya şiddet iddiası! Hocanın yaptığı hareket taraftarları çıldırttı

Fenerbahçe'de kadın sporcuya şiddet iddiası! Hocanın yaptığı hareket taraftarları çıldırttı

Fenerbahçe'de kadın sporcuya şiddet iddiası! Hocanın yaptığı hareket taraftarları çıldırttı

Fenerbahçe'de kadın sporcuya şiddet iddiası! Hocanın yaptığı hareket taraftarları çıldırttı

Fenerbahçe'de kadın sporcuya şiddet iddiası! Hocanın yaptığı hareket taraftarları çıldırttı

Fenerbahçe'de kadın sporcuya şiddet iddiası! Hocanın yaptığı hareket taraftarları çıldırttı

Fenerbahçe'de kadın sporcuya şiddet iddiası! Hocanın yaptığı hareket taraftarları çıldırttı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Fenerbahçe voleybol Spor Haberler

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