İzmir'de saldırıya uğramıştı: Göztepe maçı için açıkladığı prim dudak uçuklattı

1Şampiyonluk yolunda bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, bu akşam Göztepe ile kritik bir maça çıkacak. Saat 19:00'da İzmir ekibini konuk edecek olan sarı-lacivertlilerde yönetim, zorlu müsabaka için dudak uçuklatan bir prim dağıtma kararı aldı.

GALİBİYET PRİMİ 500 BİN DOLAR

Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip olan Göztepe karşılaşması için 500 bin dolar prim kararı aldı. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında İzmir'de oynanan karşılaşma olaylı geçmişti.

İLK MAÇTA YAŞANANLAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında deplasman tribününe gitti. Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe yönelen Ali Koç, konu hakkında stadyuma girebilen Fenerbahçeli taraftarlar ile görüştü. Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı. Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u boynunda yaka kartı olan Fatih Özkan arkadan bir itti. saldırdı. Ali Koç, o saldırı sonrası yere düştü ve oyun duraklatıldı. Polis ekipleri olaylara müdahale ederek saldırganı yaka paça dışarı aldı.