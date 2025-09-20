Haberler

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Yönetim Kurulu ibra edildi

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Yönetim Kurulu ibra edildi
Güncelleme:
Fenerbahçe'de Ali Koç ve Yönetim Kurulu ibra edildi
Fenerbahçe'de Ali Koç ve Yönetim Kurulu, mali ve idari açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Sadettin Saran ve ekibi de mevcut yönetimin ibra edilmesi yönünde oy kullandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, kongre üyelerinin konuşmalarının ardından ibra oylamasıyla devam etti.

ALİ KOÇ VE YÖNETİM KURULU İBRA EDİLDİ

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden ibra edildi. Konuşmaların ardından 1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan dönemler ayrı ayrı genel kurulun ibrasına sunuldu. Kongre üyeleri, yapılan oylamalarla başkan Ali Koç ve yönetim kurulunu mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra etti.

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Yönetim Kurulu ibra edildi

SARAN VE EKİBİ DE İBRA ETTİ

Öte yandan Sadettin Saran ve ekibi de mevcut yönetimin ibra edilmesi yönünde oy kullandı.

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Yönetim Kurulu ibra edildi

TRİBÜNLERDE SİNİRLER GERİLDİ

İbra kararının ardından, bazı kongre üyeleri 'Ali Koç burada dimdik ayakta' tezahüratları yaptı. Bir grup kongre üyesi ise bu tezahürata ıslıkla tepki gösterdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
