Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi İçin Beşiktaş Taraftarları Ülker Stadı'na Girdi
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için Beşiktaş taraftarları Ülker Stadı'na giriş yaptı. Toplam 2079 taraftar, güvenlik önlemleriyle birlikte stada ulaştı ve kendileri için ayrılan tribünde yerlerini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini izleyecek konuk takım taraftarları, Ülker Stadı'na girdi.
Tüpraş Stadı önünde toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, kulüp tarafından tahsis edilen 28 otobüsle yola çıktı.
Toplam 2079 taraftar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Ülker Stadı'na ulaştı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, yapılan kontrollerin ardından stada giriş yaparak kendileri için ayrılan tribünde yerlerini aldı.