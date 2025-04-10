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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 32, 33 ve 34. hafta programlarını açıkladı. Buna göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 4 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak.

TFF, Süper Lig'de 32, 33 ve 34. hafta maçlarının programlarını açıkladı. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin de tarihi açıklandı.

DERBİ 4 MAYIS'TA

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oynanacağı tarih ve saat netleşti. Derbi, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda başlayacak.

İşte Süper Lig'de 3 haftalık program;

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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