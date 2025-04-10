Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 32, 33 ve 34. hafta programlarını açıkladı. Buna göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 4 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak.
TFF, Süper Lig'de 32, 33 ve 34. hafta maçlarının programlarını açıkladı. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin de tarihi açıklandı.
DERBİ 4 MAYIS'TA
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oynanacağı tarih ve saat netleşti. Derbi, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda başlayacak.
İşte Süper Lig'de 3 haftalık program;