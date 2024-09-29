1 sayı farkla şampiyon! 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in

37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçı 83-82 kazanan Anadolu Efes, şampiyon oldu.

SON SANİYELER NEFES KESTİ

11 saniye kala Anadolu Efes'te Bryant'ın kaçırdığı atış sonrası Fenerbahçeli oyuncular ribaundu alamadı. Top oyun dışına çıkarken, hakemler monitörden yaptıkları inceleme sonucu topun Anadolu Efes'te olduğuna karar verdi.

Anadolu Efesli Jordan Nwora, 7.9 saniye kala topu kaybetti. Fenerbahçe'de oyunu kenardan başlatacak olan Scottie Wilbekin, topu direkt Anadolu Efesli Erkan Yılmaz'a gönderdi ve top Efes'e geçti. 4.1 saniye kala yapılan faul sonrası maçın yıldızı Elijah Bryant 2'de 0 serbest atış yattı ancak Fenerbahçeli oyuncular savunma ribaundunu Ercan Osmani'ye kaptırdı ve şampiyon Anadolu Efes oldu.

ÜST ÜSTE 4. KEZ KAZANDI

Fenerbahçe Beko'yu 83-82 mağlup eden Anadolu Efes, 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. Lacivert-beyazlı takım, bu kupayı üst üste 4., toplamda ise 14. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.