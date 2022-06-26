Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Wilbekin'i 3 yıllığına renklerine bağladı - Haberler

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Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Wilbekin'i 3 yıllığına renklerine bağladı

AA - Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Wilbekin'i 3 yıllığına renklerine bağladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Türk oyuncu Scottie Wilbekin'i kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Türk oyuncu Scottie Wilbekin'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonundan bu yana İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de forma giyen 29 yaşındaki oyun kurucu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Milli oyuncu, Maccabi Tel Aviv'de 3 lig şampiyonluğu yaşadı. 2015-2018 yıllarında Darüşşafaka'da da forma giyen Wilbekin, yeşil-siyahlı ekibin 2018'de ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğuna ulaşmasında başrol üstlenmişti.

Kariyeri boyunca THY Avrupa Ligi'nde 175 maça çıkan Scottie Wilbekin, 13,5 sayı, 3,4 asist ve 2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Wilbekin, son olarak 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'da görev yapmıştı.

AA / Emre Doğan - Spor

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