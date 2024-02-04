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Fenerbahçe Beko, Galatasaray Ekmas'ı mağlup etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray Ekmas'ı 90-74 mağlup etti. Maçın detayları ve skorlar...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray Ekmas'ı 90-74 mağlup etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Murat Ciner

Fenerbahçe Beko: Calathes 5, Melih Mahmutoğlu 9, Guduric 8, Tarık Biberovic 6, Sertaç Şanlı 12, Motley 15, Wilbekin 14, Hayes-Davis 10, Şehmus Hazer 8, Emre Ekşioğlu 3

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Galatasaray Ekmas: Sadık Emir Kabaca 5, Bost 8, Prepelic 10, Buğrahan Tuncer 12, McCormack 8, İsmet Akpınar 11, Walden 2, Samet Geyik 2, Yeboah 16

Başantrenör: Yakup Sekizkök

1. periyot: 16-19 (Galatasaray lehine)

Devre: 42-35 (Fenerbahçe lehine)

3. periyot: 61-50 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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