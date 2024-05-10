Fenerbahçe Beko, Bursaspor Info Yatırım ile deplasmanda karşılaşacak
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta erteleme mücadelesinde yarın Bursaspor Info Yatırım'la deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe Beko, normal sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantilemişti.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta erteleme mücadelesinde yarın Bursaspor Info Yatırım'la deplasmanda karşılaşacak.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Normal sezon tamamlanırken, THY Avrupa Ligi play-off turunda Monaco ile oynadığı karşılaşmalar sebebiyle sarı-lacivertli ekibin, Bursaspor Info Yatırım ve ONVO Büyükçekmece Basketbol maçları ertelenmişti.
Ligde oynadığı 28 maçta 23 galibiyet ve 5 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, normal sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantilemişti.
Geride kalan 29 maçta 14 galibiyet elde eden Bursaspor Info Yatırım, bu karşılaşmayı kazanması durumunda play-off oynama hakkı kazanacak.
İki ekibin ligin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı mücadeleden Fenerbahçe Beko, 97-90 galip ayrılmıştı.