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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 13. Şampiyonluğunu Kazandı

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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off finalinin 4. maçında Beşiktaş GAİN'i 77-75 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı. Bu zaferle sarı-lacivertliler, ligde üst üste üçüncü ve toplamda 13. şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Beşiktaş GAİN'i 77-75 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seriyi 3-1 kazandı ve şampiyon oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki derbide Beşiktaş, iki takımın da dış atışlardan etkili olduğu ilk periyodu 20-16 önde tamamladı.

Düşük tempoda geçen ikinci çeyrekte farkı koruyan siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 45-40 üstün girdi.

Beşiktaş, dengeli geçen üçüncü periyodu 60-56 önde bitirdi ve son bölüme 4 sayılık avantajla girdi.

Dördüncü ve son periyot, büyük bir heyecana sahne oldu. Fenerbahçe, milli oyuncu Tarık Biberovic'in bitime 4 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle karşılaşmadan 77-75 galibiyetle ayrıldı ve play-off final serisini 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe, 13. şampiyonluğunu elde etti

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü üst üste 13. kez kupayı müzesine götürdü.

İlk şampiyonluğunu 1990-91 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22, 2023-24 ve 2024-25'in ardından 2025-26'da da şampiyonluğa ulaştı.

4 kupanın 3'ünü kazandı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 2025-26 sezonunda mücadele ettiği 4 kulvardan 3'ünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, 3 kulvarda da Beşiktaş GAİN'e üstünlük kurarak şampiyonluk elde etti.

Fenerbahçe, 2 kez şampiyonluk yaşadığı Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) ise dörtlü finalde mücadele etti.

Sarı-lacivertliler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonda Olympiakos'a mağlup olarak adını finale yazdıramadı.

Jasikevicius'un Fenerbahçe'de 8, toplamda 20. şampiyonluğu

Sarunas Jasikevicius, başantrenörlük kariyerinde 8'i Fenerbahçe Beko'da 20. şampiyonluğunu kazandı.

Litvanyalı başantrenör, 2023-24 sezonundan bu yana görev yaptığı sarı-lacivertli takımda birer THY Avrupa Ligi ile Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3'şer Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Jasikevicius, Zalgiris'te 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası, Barcelona'da ise 2'şer İspanya Ligi ile İspanya Kupası zaferleri elde etti.

Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk ve bireysel başarı kazandı.

87 maçta 64 galibiyet

Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 87 karşılaşmada 64 galibiyet aldı.

Sarı-lacivertliler, Basketbol Süper Ligi'nde 40, Avrupa Ligi'nde 43, Türkiye Kupası'nda 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 maça çıktı.

Bu müsabakaların 64'ünü kazanan Fenerbahçe Beko, 23'ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım arasında son 5 finalin galibi Fenerbahçe Beko

Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş GAİN ile oynadığı son 5 şampiyonluk maçını kazanmayı başardı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, ikişer kez Türkiye Kupası finali (2025, 2026), Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi (2025, 2026) ve bir defa Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında (2025) karşı karşıya geldi.

Basketbol Süper Ligi final serilerinde Beşiktaş'a 2024-25'te 4-1, bu sezon da 3-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi olan Fenerbahçe Beko, 2 kez Türkiye Kupası finali ve bir defa Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında da siyah-beyazlıları mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Ligde üst üste ikinci kez final oynayan Beşiktaş'ın şampiyonluk özlemi ise 15 yıla çıktı.

Şampiyonlar

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:

SezonŞampiyon
1966-1967Altınordu
1967-1968İTÜ
1968-1969Galatasaray
1969-1970İTÜ
1970-1971İTÜ
1971-1972İTÜ
1972-1973İTÜ
1973-1974Muhafızgücü
1974-1975Beşiktaş
1975-1976Eczacıbaşı
1976-1977Eczacıbaşı
1977-1978Eczacıbaşı
1978-1979Efes Pilsen
1979-1980Eczacıbaşı
1980-1981Eczacıbaşı
1981-1982Eczacıbaşı
1982-1983Efes Pilsen
1983-1984Efes Pilsen
1984-1985Galatasaray
1985-1986Galatasaray
1986-1987Karşıyaka
1987-1988Eczacıbaşı
1988-1989Eczacıbaşı
1989-1990Galatasaray
1990-1991Fenerbahçe
1991-1992Efes Pilsen
1992-1993Efes Pilsen
1993-1994Efes Pilsen
1994-1995Ülkerspor
1995-1996Efes Pilsen
1996-1997Efes Pilsen
1997-1998Ülkerspor
1998-1999TOFAŞ
1999-2000TOFAŞ
2000-2001Ülkerspor
2001-2002Efes Pilsen
2002-2003Efes Pilsen
2003-2004Efes Pilsen
2004-2005Efes Pilsen
2005-2006Ülkerspor
2006-2007Fenerbahçe Ülker
2007-2008Fenerbahçe Ülker
2008-2009Efes Pilsen
2009-2010Fenerbahçe Ülker
2010-2011Fenerbahçe Ülker
2011-2012Beşiktaş Milangaz
2012-2013Galatasaray Medical Park
2013-2014Fenerbahçe Ülker
2014-2015Pınar Karşıyaka
2015-2016Fenerbahçe Ülker
2016-2017Fenerbahçe
2017-2018Fenerbahçe Doğuş
2018-2019Anadolu Efes
2019-2020Tamamlanamadı
2020-2021Anadolu Efes
2021-2022Fenerbahçe Beko
2022-2023Anadolu Efes
2023-2024Fenerbahçe Beko
2024-2025Fenerbahçe Beko
2025-2026Fenerbahçe Beko

Kaynak: AA / Emre Doğan
Haberler.com
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