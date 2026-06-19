Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 13. Şampiyonluğunu Kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Beşiktaş GAİN'i 77-75 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seriyi 3-1 kazandı ve şampiyon oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki derbide Beşiktaş, iki takımın da dış atışlardan etkili olduğu ilk periyodu 20-16 önde tamamladı.

Düşük tempoda geçen ikinci çeyrekte farkı koruyan siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 45-40 üstün girdi.

Beşiktaş, dengeli geçen üçüncü periyodu 60-56 önde bitirdi ve son bölüme 4 sayılık avantajla girdi.

Dördüncü ve son periyot, büyük bir heyecana sahne oldu. Fenerbahçe, milli oyuncu Tarık Biberovic'in bitime 4 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle karşılaşmadan 77-75 galibiyetle ayrıldı ve play-off final serisini 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe, 13. şampiyonluğunu elde etti

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü üst üste 13. kez kupayı müzesine götürdü.

İlk şampiyonluğunu 1990-91 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22, 2023-24 ve 2024-25'in ardından 2025-26'da da şampiyonluğa ulaştı.

4 kupanın 3'ünü kazandı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 2025-26 sezonunda mücadele ettiği 4 kulvardan 3'ünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, 3 kulvarda da Beşiktaş GAİN'e üstünlük kurarak şampiyonluk elde etti.

Fenerbahçe, 2 kez şampiyonluk yaşadığı Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) ise dörtlü finalde mücadele etti.

Sarı-lacivertliler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonda Olympiakos'a mağlup olarak adını finale yazdıramadı.

Jasikevicius'un Fenerbahçe'de 8, toplamda 20. şampiyonluğu

Sarunas Jasikevicius, başantrenörlük kariyerinde 8'i Fenerbahçe Beko'da 20. şampiyonluğunu kazandı.

Litvanyalı başantrenör, 2023-24 sezonundan bu yana görev yaptığı sarı-lacivertli takımda birer THY Avrupa Ligi ile Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3'şer Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Jasikevicius, Zalgiris'te 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası, Barcelona'da ise 2'şer İspanya Ligi ile İspanya Kupası zaferleri elde etti.

Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk ve bireysel başarı kazandı.

87 maçta 64 galibiyet

Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 87 karşılaşmada 64 galibiyet aldı.

Sarı-lacivertliler, Basketbol Süper Ligi'nde 40, Avrupa Ligi'nde 43, Türkiye Kupası'nda 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 maça çıktı.

Bu müsabakaların 64'ünü kazanan Fenerbahçe Beko, 23'ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım arasında son 5 finalin galibi Fenerbahçe Beko

Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş GAİN ile oynadığı son 5 şampiyonluk maçını kazanmayı başardı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, ikişer kez Türkiye Kupası finali (2025, 2026), Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi (2025, 2026) ve bir defa Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında (2025) karşı karşıya geldi.

Basketbol Süper Ligi final serilerinde Beşiktaş'a 2024-25'te 4-1, bu sezon da 3-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi olan Fenerbahçe Beko, 2 kez Türkiye Kupası finali ve bir defa Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında da siyah-beyazlıları mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Ligde üst üste ikinci kez final oynayan Beşiktaş'ın şampiyonluk özlemi ise 15 yıla çıktı.

Şampiyonlar

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle: