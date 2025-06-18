Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik Görevinden Ayrılacağını Duyurdu

FENERBAHÇE Başkan Vekili Erol Bilecik, kulüpteki görevinden Eylül ayında ayrılacağını sosyal medya paylaşımı ile duyurdu. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, eski başkan Aziz Yıldırım ile ilgili Başkan Ali Koç ve genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan'a gönderdiği mailin ele geçirildiğini ve kamuoyuna servis edildiğini açıkladı.

Bilecik, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda şahsım ve kulübümüz hakkında gündeme gelen iddialar sebebiyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Kurban Bayramı öncesinde Sayın Başkanımız ve Sayın Genel Sekreterimize gönderdiğim kişisel nitelikli e-postam, ahlaka ve hukuka aykırı yöntemlerle bilişim suçu işlenerek ele geçirilmiş ve kamuoyuna servis edilmiştir. Söz konusu e-postamın esas alıcıları dışında üçüncü kişilere kazara gönderilmesi söz konusu değildir. Sadece üç kişi arasında geçen bu özel yazışmanın izinsiz elde edilip yayımlanması, Türk Ceza Kanunu'na göre ağır yaptırımları olan bir suçtur. Bu çerçevede:

Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma, haberleşmenin gizliliğini ihlal gibi suçlara karşı tüm yasal haklarımı en kararlı biçimde kullanacağım.

Suçunu alenen itiraf eden kişiler hakkında da avukatlarım aracılığıyla suç duyurusunda bulundum; dosya yüce Türk yargısının önüne çıkacaktır.

Hukukun üstünlüğüne olan inancım gereği, bu saldırılara aynı yollarla karşılık vermeyeceğim; ancak suç teşkil eden eylemlerin faillerinin mutlaka adalet önünde hesap vermelerini sağlayacağım.

Sayın Başkanımızla ilişkimiz, uzun yıllara dayanan samimi bir dostluk üzerine kuruludur. Yönetim kurulunda birlikte görev yapmaya başladığımız ilk günden bu yana bu samimiyetten asla taviz vermedik. Ne var ki, son dönemde şahsıma ve aileme yöneltilen; belirli odaklar tarafından körüklenen hakaret ve iftiralar, artık kulübümüzün menfaatlerine zarar verecek bir boyuta ulaşmıştır. Kendilerini "muhalefet" olarak tanımlayan bu organize faaliyet, her gün yeni bir yöneticiyi hedef alarak aylardır süregelen bir linç kampanyası yürütmektedir. Bu girişimlerin asıl amacının Fenerbahçe değerlerini savunmak değil, Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'u yıkmak olduğu artık herkes tarafından açıkça görülmektedir.

PFDK gelişmelerinin yaşandığı gün bu servisin yapılması, bu saldırıyı organize edenlerin uzun vadeli ve stratejik kötülük amacıyla hareket ettiklerini ve esas hedeflerinin mevcut Fenerbahçe yönetimine mümkün olan her türlü zarar vermek olduğunu açıkça göstermektedir. Kıymetli Fenerbahçeliler,

Sayın Başkanımıza ve Yönetim Kurulumuza Eylül ayında görevimi bırakma irademi bu e-postayı yazmadan önce zaten bildirmiştim. Bu süre zarfında, Fenerbahçe değerlerinden asla taviz vermeden kulübüme hizmet etmeye devam edecek ve Eylül ayı içerisinde görevimi resmen sonlandıracağım" ifadelerini kullandı.