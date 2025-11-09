Fenerbahçe Basın Sözcüsü Gürbüz: 'Takım ve taraftar birbirini yükseltiyor'

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-2 yenen Fenerbahçe'nin basın sözcüsü Ali Gürbüz, çok iyi mücadele verdiklerini söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gürbüz, galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcuları kutladı.

Takımın çok yoğun çalıştığını dile getiren Gürbüz, "Bugün takımımız çok iyi mücadele verdi. Hocamızı, teknik heyetimizi, oynayan, oynamayan bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Takımımız çok yoğun bir çalışma içerisinde. 1 haftada iki maç oynadık. Enerjileri hep yüksek, çok çalışıyorlar. Lig maratonu uzun. Maç maç bakıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Takım da çok iyi bir seviyeye gelmek üzere. Hocamızla birlikte çok iyi bir gayret içindeler. Bugün taraftara da ayrı bir paragraf açmak istiyoruz. Taraftarımızın yoğun ilgisi ve desteği takımımızı da yukarı çekiyor." diye konuştu.

Takım ve taraftarın birbirlerini yükselttiğini aktaran Gürbüz, şöyle devam etti:

"Takım iyi oynadıkça taraftar yükseliyor, taraftar destek verdikçe takım yükseliyor. İkisi birbirini destekliyor. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir milli ara var. Bu arayı çok iyi değerlendirip takımımızı daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Milli takıma gitmeyen oyuncularla hocamız çok iyi bir çalışma dönemi geçirecek. Onlar da planlarını yaptılar. Biz, rakiplerimizin ne yaptığından daha çok kendi yaptıklarımızla ilgileniyoruz. Biz her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Lig uzun bir maraton, tabii ki puan kayıpları olacak. Bu her takım için geçerli. Önemli olan daha az puan kaybı olması. Şimdiye kadar takımımız iyi gidiyor. Lig başındaki ufak tefek puan kayıpları dışında son birkaç hafta içerisinde çok iyi sonuçlar alıyoruz. Gün geçtikçe takımımızın enerjisi de yükseliyor. O da gelecek için umut verici. Biz bu maratonda daha çok maç maç kendi takımımızın sonuçlarına bakıyoruz."

Adil ve temiz bir lig istediklerini anlatan Gürbüz, "Soruşturmayla ilgili daha önce de dedikodular vardı ama yaklaşık 10 gün oldu başlayalı. Biz zaten adil ve temiz bir lig olmasını istiyoruz. Hata yapmak insana mahsus, tabii ki olacak ama en az olmasını istiyoruz. Kötü niyet olmasın istiyoruz. Başka bir talebimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer dönemi için önlerinde uzun bir süre bulunduğunu aktaran Gürbüz, şunları kaydetti:

"Ertan Bey, ekibi, başkanımız ve hocamızla birlikte sürekli diyalog halindeler. Ocak ayı gelince duruma göre bakacağız. Tabii hocamızın talepleri de önemli ve yönetimde bununla ilgilenen ekibin de çalışmalarını harmanlayacaklar. Ocak ayındaki gelişmelere ve o zamana kadar takımdaki oyuncuların durumuna göre hocamızın talebi değerlendirilecek. Şu an için onunla ilgili sıcak bir gelişme yok. Takımla ilgili kararları hoca ve teknik ekiple konuşarak alıyoruz. Eğer takım için bir sorun oluşturmayacaksa o talepleri değerlendiririz. Teknik ekip ve hocamızın negatif bir düşüncesi olursa onların dediğini uygulayacağız."

Takıma ve teknik heyete güvendiklerini aktaran Gürbüz, "Biz hocamıza da takımımıza da güveniyoruz. Sadettin Saran Başkanımız da bunu söyledi, toplantıda ifade etti. 'Bizim hocamız en iyi hoca. Bizim oyuncularımız en iyi oyuncular.' Biz bunu sürekli kendilerine hissettiriyoruz. Bizim görevimiz onların sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ortamda yoğun bir çalışma yapmalarına imkan sağlamak. Biz elimizden geldikçe bunu yapıyoruz, onlar da karşılığını veriyorlar." şeklinde görüş belirtti.

Ali Gürbüz, Viktoria Plzen maçının hakemine ilişkin ise "Plzen maçının hakemiyle ilgili UEFA'ya bir başvuru yaptık. Hem disiplin sürecinin işletilmesi hem de Fenerbahçe'nin bundan sonraki maçlarına görevlendirilmemesi konusunda talebimiz oldu. Dün akşam itibarıyla başvurumuzu yaptık. Onunla ilgili de iletişim ekibimiz basına bilgilendirme yapacak." diyerek sözlerini tamamladı.