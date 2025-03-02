Canlı anlatım! Kadıköy'de goller yağmur gibi yağıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alman Markus Schmidt oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Resmi maçlarda bu yıl yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 58 puanla 2. sırada giriyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibi ise haftaya 30 puanla 12. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER:

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Mert, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Soner, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio

CANLI ANLATIM

34' Kostic'in ortasında defanstan seken top sağ çaprazda bulunan Oğuz'da kaldı. Oğuz'un sol ayağıyla vurduğu şut auta çıktı.

30' Dzeko'nun sol kanattan çevirdiği ortada savunmadan dönen topa vuran Kostic'in şutu kaleciden geri döndü. Kaleciden dönen topu altıpasta Youssef En-Nesyri tamamladı!

30' GOOOLLL! Fenerbahçe 3-0 Antalyaspor (Youssef En-Nesyri)

26' Samudio'nun defanstan çıkarken kaptırdığı topta Dzeko'nun sol kanatta son çizgiden yaptığı ortayı Çağlar içeriye çevirdi ve Tadic'in altıpastan vuruşu savunmaya çarpıp ağlarla buluştu! Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı!

26' GOOOLLL! Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor (Dusan Tadic)

25' Szymanski'nin pasında son çizgide topla buluşan Dzeko'nun ortası Veysel'e çarpıp dışarıya çıktı. Fenerbahçe korner kullanacak.

25' Szymanski'nin pasında son çizgide topla buluşan Dzeko'nun ortası Veysel'e çarpıp dışarıya çıktı. Fenerbahçe korner kullanacak.

24' Safuri'nin sol kanattan merkeze verdiği topta erdal'ın vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

23' TEHLİKELİ ATAK! Sol kanattan bindirmeyi yapan Kostic'in yerden ortasında En-Nesyri'nin plasesi zayıf. Top kaleci Piric'te kaldı.

22' Fred'in orta alandan defansın arkasına attığı uzun topa En-Nesyri yetişemedi ve top dışarıya çıktı.

19' Sağ kanatta topla buluşan Samudio'nun şutu, Çağlar'a çarpıp dışarıya çıktı. Antalyaspor köşe vuruşu kullanacak.

17' Szymanski'nin çaprazdan yaptığı orta, savunmadan sekip Kostic'in önünde kaldı. Kostic'in sert ortasında top, ters kanattan taca çıktı.

16' Sağ kanattan içeri sokulan ;Mert Müldür'ün sol ayakla vuruşu savunmadan döndü.

14' Mert Müldür'ün uzaklardan yaptığı ortasında Edin Dzeko'nun kafa vuruşu zayıf. Topu Kenan Piric kontrol etti.

9' Fenerbahçe'de kullanılan köşe vuruşunda Mert Müldür'ün kafa vuruşu ağlara gitti!

9' GOOOLLL! Fenerbahçe 1-0 Antalyaspor (Mert Müldür)

8' Filip Kostic'in sol kanattan ortası Bünyamin'e çarptı ve dışarıya çıktı. Fenerbahçe korner kullanacak

8' VAR'dan penaltı kararı çıkmadı.

6' PENALTI İTİRAZI! En-Nesyri ile Szymanski'nin yaptığı verkaçta Thalisson'a çarpan top sonucu Fenerbahçe penaltı bekliyor!

1' İlk düdük çaldı. Maça konuk ekip Antalyaspor başladı.