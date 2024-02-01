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Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas ve çift kale maçlarla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçlarla devam etti. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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