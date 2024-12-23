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Fenerbahçe, başka takımda 27 milyon euroluk krize neden oldu

Fenerbahçe, başka takımda 27 milyon euroluk krize neden oldu
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, daha önce yolu Fenerbahçe'ye düşen ve yaklaşık olarak bonservislerine 27 milyon euro ödediği Attila Szalai ve Mergim Berisha'dan beklediği performansı alamadı. Alman ekibi, her iki futbolcudan da kendilerine kulüp bulmasını istedi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, daha önce Fenerbahçe'de forma giyen ve bonservislerine yaklaşık 27 milyon euro ödediği Attila Szalai ve Mergim Berisha'dan umduğunu bulamadı.

SZALAI YETERSİZ KALDI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den 12.3 milyon euro karşılığında transfer edilen Attila Szalai'nin performansını son derece yetersiz bulan Hoffenheim, Macar stoper ile yollarını ayırma kararı aldı. Szalai, uygun bonservis bedelini getirmesi halinde Hoffenheim kulüpten ayrılmasına izin verecek.

Fenerbahçe, Almanya'da 27 milyon euroluk krize neden oldu

BU SENE HİÇ OYNAMADI

Geçen sezonun ilk yarısında sadece 5 kez Hoffenheim forması giyen Attila Szalai, sezonun ikinci yarısını ise başka bir Bundesliga ekibi Freiburg'da kiralık olarak geçirmiş ve sadece 3 maçta sonradan oyuna girebilmişti. 26 yaşındaki Macar stoper, bu sezon geri döndüğü takımında ise hiçbir maçta süre almadı. Szalai'nin takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe, Almanya'da 27 milyon euroluk krize neden oldu

BERISHA DA YOLCU

Öte yandan yolu Fenerbahçe'den geçmiş bir diğer isim Mergim Berisha da Hoffenheim'da bekleneni veremeyen isimlerden birisi. Fenerbahçe'den Augsburg'a transfer olduktan sonra soluğu Hoffenheim'da alan Alman forvet, geçtiğimiz sezon kendisine ödenen 14 milyon euroluk bonservis bedelinin karşılığını veremedi.

Fenerbahçe, Almanya'da 27 milyon euroluk krize neden oldu

SAKATLIĞI ÇOK ETKİLEDİ

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve 8 ay sahalardan uzak kalan Berisha'nın bu sakatlık sonrası fiziksel olarak toparlanamaması da Hoffenheim yönetiminin ayrılık kararı almasında önemli rol oynadı. Szalai gibi Berisha da uygun bonservisi getirmesi halinde takımdan ayrılacak. Takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mergim Berisha, bu sezon Hoffenheim formasıyla çıktığı 17 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Acıoğlu:

Fenerin çoğu transferi ali cengiz oyunu zaten

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