Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nı kazandı

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediye karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE KAZANDI

Normal süresi 71-71 biten karşılaşmayı uzatmalarda 79-76 kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding, kupayı müzesine götüren taraf oldu.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Son dakikaları kıran kırana geçen maçta Fenerbahçe Alagöz Holding, rakibinin skorda geri dönüşüne karşılık veremeyince son 39 saniyeye 71-71 beraberlikle girildi. Son saniyelerdeki karşılıklı birer atağı değerlendiremeyen iki takım karşılaşması 71-71 sona ererek maç uzatmaya gitti.

UZATMALARA GİTTİ

Uzatma bölümünde Selin Rachel Gül ve Meesseman'ın pota altındaki oyununa ÇBK Mersin Cornelius'u ile karşılık verdi. Son dakikaya 76-74 önde giren Fenerbahçe Alagöz Holding karşılaşmanın bitimine 17 saniye kala yaptığı faul sonrası ÇBK Mersin'li Holingsvorth iki atıştan birini kaçırınca Meesseman'ın son saniye üçlüğü ile takımını parkeden 79-76 galip ayrılmasını sağladı. Bu sonuçla Fenerbahçe Alagöz Holding, kupayı müzesine götürdü.

Salon: Şehit Turgut Solak

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Halil Erkoç, Alper Gökçebel

Fenerbahçe Alagöz Holding: Mcbride 15, Howard 15, Şerife Alperi Onar 14, Meesseman 8, Anderson 15, Sevgi Uzun 11, Tilbe Şenyürek 1, İdil Saçalır

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 3 , Williams 15, Sinem Ataş 3, Hollingsworth 20, Mabrey 23, Melis Gülcan 6, Cornelius 6, Derin Yaya, Kiss