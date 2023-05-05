Fatma Şahin: Şu anda Beşiktaş ile şampiyonluğa odaklanmış durumdayım

"2015'te Basel'den teklif almıştım"

"Futbol kariyerim 2005 yılında lisanslı olarak başladı"

"Taraftarlarımızı çok seviyorum. Bütün maçlarımıza gelip, destek veriyorlar. Hiçbir zaman unutmadığım bir anı var. Biz Hakkari'deki maça gidememiştik yollarda dolayı. Onlar bizden önce gidip, 'Biz gedik, neredesiniz' diye Hakkari tabelasının önünde fotoğraf çektirmişler. Bizi her zaman destekliyorlar biliyorum ama bu play-off'larda onlara daha çok ihtiyacımız var. Onlar bizim itici gücümüz. Bizi destekleme devam etsinler. Kim bilir belki de bu sene şampiyon Beşiktaş yazdırırız."