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Fatih Terim, Panathinaikos'tan ayrıldı

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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Teknik Direktör Fatih Terim, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Teknik Direktör Fatih Terim, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona erdi. Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Yunan ekibindeki görevinden ayrıldığını duyurdu. Terim, açıklamasında, "Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile 2024-25 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı" ifadelerini kullandı.

Panathinaikos'a da başarılar dileyen tecrübeli teknik adam, "Atina'da geçirdiğimiz altı ay boyunca bizi bağrına basan başta Panathinaikos taraftarlarına, Sayın Başkan Giannis Alafouzos'a, kulüp çalışanlarına ayrıca bana ve ekibime sevgi ve saygısını her fırsatta gösteren futbol kamuoyuna da çok teşekkür ediyorum. Panathinaikos kulübüne bundan sonraki süreçte en içten duygularımla başarılar diliyorum. Yeni yollar ve yolculukların uzak olmadığı zamanlarda görüşmek dileğiyle" dedi.

Fatih Terim, geçen yıl aralık ayında göreve geldiği Panathinaikos'un başında çıktığı 26 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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