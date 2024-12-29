Fatih Terim, Fenerbahçe'nin yıldızlarına göz dikti

Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab'ın başına geçen Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, göreve başlar başlamaz transfer çalışmalarına hız verdi. Terim, Fenerbahçe'nin 2 yıldızına birde göz dikti.

SAMET VE CENGİZ'İ İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre; Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'in, takımı güçlendirmek adına daha önce Panathinaikos'u çalıştırdığı dönemde de takımına aldığı Fenerbahçe'de gözden düşen Samet Akaydin ile eski günlerini aratan Cengiz Ünder'i transfer etmeyi planlıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 5 maçta süre buldu. 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi. Fenerbahçe taraftarının Athletic Bilbao maçında yaptığı hatanın ardından büyük tepki gösterdiği Samet Akaydin ise bu sezon 7 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

AL-SHABAB'IN LİGDEKİ DURUMU

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.