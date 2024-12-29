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Fatih Terim, Fenerbahçe'nin yıldızlarına göz dikti

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Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab'ın teknik direktörü olan Fatih Terim, transferde rotasını Türkiye'ye çevirdi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'den Samet Akaydin ve Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor.

Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab'ın başına geçen Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, göreve başlar başlamaz transfer çalışmalarına hız verdi. Terim, Fenerbahçe'nin 2 yıldızına birde göz dikti.

SAMET VE CENGİZ'İ İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre; Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'in, takımı güçlendirmek adına daha önce Panathinaikos'u çalıştırdığı dönemde de takımına aldığı Fenerbahçe'de gözden düşen Samet Akaydin ile eski günlerini aratan Cengiz Ünder'i transfer etmeyi planlıyor.

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin yıldızlarına göz dikti

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 5 maçta süre buldu. 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi. Fenerbahçe taraftarının Athletic Bilbao maçında yaptığı hatanın ardından büyük tepki gösterdiği Samet Akaydin ise bu sezon 7 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin yıldızlarına göz dikti

AL-SHABAB'IN LİGDEKİ DURUMU

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin yıldızlarına göz dikti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Vallahi çok makbule geçer Fatih Hocam.. Robert De Niro gibi adamsın. Yap Fenerbahçe'ye bu kıyağı.

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıNihat Karabacak:

Hocam normalde seni sevmem ama yap bunu bize n olur!SAMED İ al bizden kurtar bizi

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıT Y:

Alirsin sen Simparator, helal sana :))

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

El-Terim Türk oyuncu götür de çocuklarımız azıcık para kazansın

Yorum Beğen6
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Haber YorumlarıYasin Pala:

Üste ne kadar ister acaba?

Yorum Beğen0
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