Fatih Terim'e vefasızlık! Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı çok kızdırdı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı oynanacak derbi öncesi Galatasaray'dan paylaşım geldi. Sarı-Kırmızılı kulübün resmi hesabındaki videoda Kadıköy'de kaldırılan şampiyonluk kupası ve 2 derbi zaferine dem vuruldu. Ancak bir detay dikkat çekti.

TERİM YOK

Kullanılan videolarda Terim'e dair hiçbir detay verilmedi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da yaşayan efsaneye vefasızlık yapıldığı şeklinde yorumlar bıraktı.

İşte tepki yorumları: