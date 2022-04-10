Fatih Terim'e vefasızlık! Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı çok kızdırdı
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray, derbi öncesi Kadıköy'de zafer anlarından derlenen bir video paylaştı. Tüm zaferlerde takımın başında olan Fatih Terim'le ilgili tek bir kare bile kullanılmadı. Taraftarlar paylaşımın atlında "Fatih Terim'e vefasızlık yapıldı" yorumları bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı oynanacak derbi öncesi Galatasaray'dan paylaşım geldi. Sarı-Kırmızılı kulübün resmi hesabındaki videoda Kadıköy'de kaldırılan şampiyonluk kupası ve 2 derbi zaferine dem vuruldu. Ancak bir detay dikkat çekti.
TERİM YOK
Kullanılan videolarda Terim'e dair hiçbir detay verilmedi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da yaşayan efsaneye vefasızlık yapıldığı şeklinde yorumlar bıraktı.
İşte tepki yorumları: