Fatih Terim'e vefasızlık! Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı çok kızdırdı - Haberler

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Fatih Terim'e vefasızlık! Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı çok kızdırdı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray, derbi öncesi Kadıköy'de zafer anlarından derlenen bir video paylaştı. Tüm zaferlerde takımın başında olan Fatih Terim'le ilgili tek bir kare bile kullanılmadı. Taraftarlar paylaşımın atlında "Fatih Terim'e vefasızlık yapıldı" yorumları bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı oynanacak derbi öncesi Galatasaray'dan paylaşım geldi. Sarı-Kırmızılı kulübün resmi hesabındaki videoda Kadıköy'de kaldırılan şampiyonluk kupası ve 2 derbi zaferine dem vuruldu. Ancak bir detay dikkat çekti.

Fatih Terim'e vefasızlık! Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı çok kızdırdı

TERİM YOK

Kullanılan videolarda Terim'e dair hiçbir detay verilmedi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da yaşayan efsaneye vefasızlık yapıldığı şeklinde yorumlar bıraktı.

Fatih Terim'e vefasızlık! Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı çok kızdırdı

İşte tepki yorumları:

Fatih Terim'e vefasızlık! Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı çok kızdırdı

Fatih Terim'e vefasızlık! Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı çok kızdırdı

Fatih Terim'e vefasızlık! Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı çok kızdırdı

Fatih Terim'e vefasızlık! Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı çok kızdırdı

Fatih Terim'e vefasızlık! Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı çok kızdırdı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fatih Terim, Fenerbahçe, Derbi, Spor, Haberler

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